Máte-li v kuchyni hlubší šuplík, máte vyhráno. Do jednoho takového se totiž vejde několik poliček na kořenky. Pokud je navíc uděláte výsuvné, budete mít všechny pěkně po ruce.

Do nižších šuplíků zase můžete uložit kořenku jednu vedle druhé. Abyste poznali, která sklenička je která, nezapomeňte označit víčka.

Do podobného šuplíku můžete skleničky uložit i naplocho. Aby podobný systém fungoval, je třeba, aby byly kořenky vysoké přesně tak, aby se v šuplíku volně nepohybovaly.

Do nevhodně velké zásuvky si můžete vyrobit šikovný organizér. Nejdřív zásuvku změřte, následně podle míry nařežte úzké prkno a lať a pak už jen zbývá slepit vždy dva kusy do profilu L. Pro lepší vzhled je můžete natřít, nakonec je umístěte do šuplíku.