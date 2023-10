Dekorace na stůl, do truhlíku i na věnec

Plody stromu zvaného jírovec maďal či kaštan koňský vypadají krásně samy o sobě a je jedno, zda je necháte v pichlavém zeleném obalu, nebo jako dekoraci použijete už vylouplá hnědá lesklá semena. Najděte pro ně pěknou misku, na které vyniknou, a dejte je třeba na stůl.

Pokud už doma nějakou podzimní dekoraci, například truhlík osázený vřesovci nebo chryzantémami, máte, není nic snadnějšího než k němu pár kaštanů volně položit. Výsledek vás příjemně překvapí.

Stejně tak se kaštany dají použít jako ozdoba při tvoření věnečku. K slaměnému základu omotanému břečťanem stačí přidat další podzimní plody, jako jsou jeřabiny, šípky různých tvarů i velikostí či malé okrasné tykvičky a nějaké květy – a ozdoba na dveře je hotová.

Zvířátka z kaštanů děti baví stejně jako výprava do lesa

Vzpomínáte si, jak jste jako děti vytvářeli z kaštanů a sirek nejrůznější postavičky zvířat i lidí? Proč si to nezopakovat, zvláště máte-li děti nebo vnoučata. Uvidíte, že se zabavíte všichni. Opatrní buďte při předvrtávání dírek, kaštany jsou tvrdé.

S dětmi se také můžete vydat na výpravu s cílem posbírat co nejvíce kaštanů. Doma je usušte a v zimě je odneste do lesa zvířatům. Když k nim přidáte jablíčka, mrkve nebo seno, nic nezkazíte.

Koňská mast i kaštanová tinktura: Kterých neduhů vás dokážou zbavit?

O tom, že kaštany mají léčivé účinky, jste už jistě slyšeli. Existenci koňské masti ocení lidé hlavně při problémech s hemoroidy, artritidou, bolestmi kloubů, svalů a šlach, při podvrtnutí, zánětech, otocích či svědivých ekzémech. Za její příznivé působení na uvedené neduhy je odpovědná látka zvaná aescin.

Kaštanová tinktura pomáhá nejen na klouby

Tinkturu si můžete udělat sami doma, vhodná doba je právě teď. Nasbírejte dvacet kaštanů a jemně je nastrouhejte. Nasypte je do láhve, zalijte půllitrem padesátiprocentního lihu (použít můžete i slivovici) a nechte měsíc louhovat. Láhev nezapomeňte dobře uzavřít a pravidelně protřepávat.

Po uplynutí měsíce její obsah přes čistou gázu přefiltrujte. To, co vám vzniklo, je kaštanová tinktura, která má stejné účinky jako mast. Pokud ji budete chtít používat, nalijte ji do tmavé lahve a opět dobře uzavřete.

Koňská mast se používá až pětkrát denně

Mast, která má stejné účinky, vytvoříte ze 150 mililitrů tinktury, které smícháte s olejem rozmarýnovým, levandulovým, mrkvovým a kafrovým – všechny ingredience dávkujte po dvou lžičkách. Tuto směs přidejte ke zchladlé želatině uvařené podle návodu ze tří sáčků agaru a dobře promixujte. Kaštanovou mast uchovávejte v uzavíratelné sklenici v lednici.

Kaštany pod polštářem? Babská rada na rýmu

Možná znáte ještě další použití kaštanů, které má člověka přes zimu ochránit před rýmou a nachlazením. V čisté přírodě nasbírejte tolik kaštanů, kolik právě máte roků, plus jeden navíc. Uložte je do plátěného pytlíku, otvor zašijte a pytlík si dejte pod polštář tak, aby vás netlačil.

Zjara potom kaštany dejte pryč. Budou už vysušené, ale mají ještě jedno možné využití: rozemleté se dají šňupat, aby protáhly ucpané dutiny. Někteří lidé této babské radě nevěří, jiní ano. Do které skupiny se řadíte vy?