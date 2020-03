Jste v karanténě? Ideální čas uklidit a dát pryč nepotřebné věci. Jak na to?

Světový úspěch Japonky Marie Kondo a její knihy Zázračný úklid – Pořádek jednou provždy dokazuje, že se lidé snaží hledat řešení, jak mít doma krásně a trvale uklizeno. Obklopovat se věcmi, které skutečně využíváme a dělají nám radost, je hezká myšlenka. Ne vždy je ale jednoduché zbavit se těch neužitečných. Jak ukázal výzkum společnosti IKEA u nás v Česku, nejčastěji nám v tom brání pocit, že budeme danou věc v budoucnu ještě potřebovat (54 % respondentů) nebo k ní máme nějaký citový vztah (30 % dotazovaných). Dá se tak říct, že dvě třetiny Čechů doma bojují s nadbytečnými věcmi. Mají ale problém se s nimi rozloučit.

Z toho pak plyne, že neustále uklízíme, do úklidu se 61 % Čechů pouští minimálně jednou týdně, z toho 22 % uklízí dokonce každý den. To bychom měli mít dokonale naklizeno! Ale nemáme, nepořádek se stále vrací, protože všude se nám hromadí věci. 61 % dotazovaných Čechů přiznalo, že to je jejich problém a rádi by s tím něco dělali.

Tak teď možná je ta správná chvíle. Děti budou minimálně do konce března kvůli koronaviru doma, možná s nimi budete doma i vy a dost rychle se asi všichni začnete nudit. Tak zapojte i děti a provzdušněte svoji domácnost.

Jak na to? Dobrým fíglem je udělat si z toho soutěž, resp. výzvu. Poradíme vám v naší minimalistické výzvě:

Co s vytříděnými věcmi? Dejte jim druhou šanci

Zbavit se neužitečných věcí neznamená, že je musíte vyhodit do koše. Když jim dáte šanci na nový život, nemusíte se ani cítit provinile. Nejčastěji vyhazují nepotřebné věci mladí lidé do 30 let (64 %). Starší lidé podle průzkumu IKEA naopak přemýšlejí, kde by mohly být jejich kousky ještě užitečné, a věnují je charitě (65 %). Ženy se častěji snaží dát věcem druhou šanci, ať už darováním, prodáním na bazarech nebo využitím na jiný účel. Muži je častěji jednoduše vyhodí. V Praze více než jinde lidé využívají možností jako výměna na SWAPu nebo s přáteli, případně zkouší věci renovovat . Teď kvůli hrozbě koronaviru věci nikam asi vozit nebudete a budete se spíše držet doma. Ale nějakou chvíli to s krabicemi v předsíni vydržíte a pak s nimi ještě někomu uděláte radost.