Jmelí si můžete vypěstovat na zahradě. Víme jak!

Většina z nás má na Vánoce doma pár větviček jmelí pro štěstí. Leckdy ale jmelí velmi rychle opadá nebo neseženeme takové, jaké by se nám líbilo. Není nad to uříznout si na zahradě své vlastní. Poradíme vám, jak na to.