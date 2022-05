Pro výsadbu do nádob jsou vhodné jiřinky (Dahlia pinnata) dorůstající nejvýše půl metru, vysoké odrůdy by už potřebovaly oporu, aby se nevylamovaly. Hrnkové jiřiny pěstují většinou ti, kdo nemají zahrádku, a chtějí si dopřát své oblíbené květiny alespoň na balkoně. Ani v nádobách na terase se jiřiny neztratí a na chráněném místě pokvetou až do prvních mrazů.

Jiřiny určené do nádob seženete bez potíží

Koupit hlízy nízkých nádobových kultivarů není dnes problém: existují zahradnictví specializovaná pouze na pěstování jiřin, stejně tak je nabízí některé větší internetové obchody s balkonovými rostlinami nebo trvalkami. Nádobové jiřiny se od svých zahradních statných sester liší jen velikostí jednotlivých hlíz – mají je menší a drobnější. Za hlízu zaplatíte od šedesáti do osmdesáti korun, za novinky a speciality si pochopitelně připlatíte. Zjara se v zahradnických centrech či na tržnicích dají často koupit jiřinky předpěstované a kvetoucí. Takové rostliny raději pomalu otužujte, byly pěstovány ve sklenících a jsou choulostivé na nízké teploty.

Kupované hlízy dobře zkontrolujte

Objednáte-li si hlízy, pečlivě si došlou zásilku prohlédněte. Přeschlé, poškozené nebo plísní viditelně napadené rostliny ihned reklamujte! Zdužnatělá kořenová část musí být pevná. V tuto dobu by měly být znát zárodky výhonů, z nichž jiřiny vyraší. Hlízy s vytáhlými bledými výhony nekupujte, takové jiřiny nebudou růst a kvést rychleji, spíše naopak – slabé narašené se stejně vylomí a pak pokvetou ještě později. Ovšem při výsadbě do nádob by měly být hlízy mírně narašené, pokud by se vám zdály svraštělé, namočte je den před výsadbou do vlažné vody.

Jakou nádobu zvolit

V žádném případě nešetřete místem a nesnažte se jiřinky nacpat do květináče, kam se sotva vejdou. Nádoba by měla být aspoň dvacet pět centimetrů hluboká a nejméně tolik by měla mít v průměru. Jiřinky v omezeném prostoru potřebují pravidelnou dodávku živin, a to nejen proto, aby krásně a bohatě kvetly, ale také aby vytvořily kvalitní hlízy pro příští sezonu. Vhodné jsou větší samozavlažovací nádoby (do zálivky snadno přidáte tekutá hnojiva). V obyčejných trpí kořenové vlášení jiřin horkem, dobré je proto pořídit si nádoby ozdobné, do nichž květináč s jiřinami postavíte. Dvojitá stěna slouží jako izolace před úpalem a rostliny se také lépe zavlažují.

Jiřinky na výběr

K pěstování v nádobách se velmi dobře hodí nízké typy jiřinek, označované také jako baby jiřiny s výškou od dvaceti centimetrů. Sem patří drobné minimiňonky v mnoha barvách (například 'Chic En Rouge', 'Sunshine', 'Sweetheart' nebo 'Wink'). Odrůdy s jednoduchým květem se pěstují ze semene, kvetou bohatě a vytrvale, potřebují tedy stejně dobrou zem a výživu jako jiřinky plnokvěté. V nabídce jsou i odrůdy bohatěji kvetoucí se středovým okružím kratších květních plátků v odlišné barvě.

Nízké dekorační jiřiny mívají květy kolem deseti centimetrů v průměru a jsou plnokvěté – jejich znakem je právě to, že nesmí být vidět střed květu. Květní plátky jsou mírně svinuté, buď pravidelně, nebo nepravidelně. V prodejní nabídce bývají uváděny jako minijiřinky, někdy i s názvem Dahlinovy jiřiny ('Alabama', 'Arizona Red', 'Colorado' či 'Dark Pink Lisa', pěkné jsou dvoubarevné 'Delighting Glow', 'Polar' nebo 'Secret Glow'). Pomponkovité odrůdy mají kulovité květy s průměrem kolem pěti centimetrů a více. Květní plátky jsou stočené do rourek hustě u sebe, takže celý květ vypadá jako barevný míček. Z dovážených jiřin stojí za zmínku holandské typu Gallery v mnoha zajímavých barevných kombinacích (na trhu jsou hrncové jiřiny s názvy 'Art Deco', 'Cezanne', 'Leonardo', 'Monet', 'Renoir', 'Salvador' nebo 'Vermeer' a mnoho dalších).

Potřebují vaši pozornost

O pravidelném přihnojování kapalnými hnojivy jsem se už zmiňovala, ti, co mohou získat výluh ze slepičího trusu, prospějí svým jiřinám ještě víc. Pravidelná zálivka by měla být pravidlem. U nízkých kultivarů buďte ale zvláště opatrní na zbytečné zamokření listů! Keříky jsou dost husté a špatně vysychají, přílišné mokro způsobuje výskyt houbových chorob. V dlouhotrvajícím teplém počasí bývají i jiřinky napadány padlím – na listech se objevují bělavé skvrny a listy po čase zežloutnou a opadají. Pak nezbývá než ošetření postřikem některým z fungicidů: vhodný je Sulikol K, Baycor 25 WP nebo Topsin M 70 WP.

Podaří-li se vám ochránit rostliny před mšicemi, budete mít méně starostí s případnými virovými chorobami, které tito škůdci přenášejí. Proto alespoň jednou týdně jiřiny v nádobách podrobte důkladnější prohlídce. Přípravků proti savým škůdcům je slušný výběr, včasné ošetření stačí mnohdy provést jenom jednou. Budete-li postřiky opakovat, je dobré přípravky proti mšicím střídat, aby si na účinnou látku nezvykly.