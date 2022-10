I když se to na první pohled možná nezdá, zima už je za rohem a zahrádkáři musí připravit své záhony na sníh a mráz. Proto pomalu zrušte všechny záhony, které jste celou sezonu opečovávali. V zemi mohou ještě zůstat podzimní druhy listové zeleniny, mrkev, červená řepa, kadeřávek či celer. Všechny ostatní rostliny je nejvyšší čas zlikvidovat.

Kromě rostlin, které pěstujete úmyslně, je ale potřeba odstranit i plevel. Zejména proto, že si na jaře ušetříte práci, protože právě plevel patří k rostlinám, které dobře přezimují a rozrůstají se za prvních slunečných paprsků. Plevel, jenž se množí kořenem, jako jsou pampelišky, bodláky či kopřivy, nikdy nedávejte na kompost! Kousek kořene si totiž můžete s kompostem vrátit zpět do záhonu nebo přenést na jiné místo a plevel se vám znovu rozroste.

Správné rytí není věda

Až budete mít záhony vyčištěné, zryjte je. Převrácení vrchní vrstvy zaručí, že příští rok snížíte množství plevele a půda bude mít lepší strukturu. Vykopněte první řádek asi do hloubky 30 centimetrů, nasypte organické hnojivo a zasypte hlínou z dalšího řádku. Řádky by měly být široké asi 25 centimetrů a zeminu byste měli „obrátit“, tedy svrchní část přijde dospod.

S rytím opatrně kolem rostlin, které na zahradě zůstávají. Některé stromy a trvalky mohou mít kořeny blízko pod povrchem a rytím byste je mohli poškodit, což by mohlo mít za následek vymrznutí či jiné poškození dané rostliny.

Jahody už zazimujte

Záhony, na kterých rostou jahody, před zimou naposledy zbavte nejen všech plevelů, ale i dalších nečistot, jako jsou listy, klacíky, tráva. Pak je čas postarat se o samotné rostliny – ostříhejte staré a uschlé listy, které by pod sněhem plesnivěly, ale i výhony s květy či plody, jež už nestihnou dozrát. Vše stříhejte asi pět centimetrů nad zemí, abyste nepoškodili srdce jahodníku. To by mělo po střihu zakrývat několik mladých, zdravých listů.

Takto zastřižené jahodníky přihnojte, posílíte tak kořenový systém a rostlině usnadníte přezimování. Ideálním hnojivem je kompost či zkvašené slepičince. Ač to na první pohled nevypadá, jahodníky i teď na podzim potřebují vláhu, zejména máte-li je v truhlících. Pokud tedy neprší, nezapomeňte je občas zalít.

Aby rostliny nepromrzly, je dobré zakrýt zem například slámou, senem nebo netkanou textilií.

Bylinkové záhonky i trvalky už zakryjte

Také bylinky, které během roku přidáváte do jídla či si z nich děláte čaj, už je třeba zazimovat. Abyste z nich opět měli příští rok užitek, otrhejte poslední zelené lístky a spotřebujte je či nasušte. Šlahouny, stonky a suché lístky ostříhejte a kořeny zakryjte listím, větvemi či textilií. Většina bylinek přežije zimu i bez téhle péče, ta ale zaručí, že bylinky vyrazí na jaře dřív a bohatěji.

Trvalky zahrňte zeminou, na jaře vám opět vykvetou.