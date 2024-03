Co dát do truhlíku na jaře

Ve vzduchu je cítit jaro, na zahradách a v parcích se objevují první jarní květy. Je proto nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, jak zaplnit prázdné okenní parapety a balkony. Na klasické balkonovky je samozřejmě ještě čas, přesto už truhlíky nemusejí zůstávat prázdné. Osázet je můžete typicky jarními květinami, jako jsou tulipány, narcisky, petrklíče, sedmikrásky, modřence, krokusy, velkokvěté pryskyřníky, hyacinty, macešky a další.

TIP NA VIDEO: Jak vybrat správné truhlíky a květináče? Poradíme vám ve videu!

Co dělat, když nemáte truhlíky volné?

Pokud ale máte truhlíky zaplněné třeba přezimujícími muškáty, nemusíte utrácet za jiné, které by vám pak stejně doma jen překážely. Nebojte se využít jakoukoliv prázdnou či v koutě odstrčenou nádobu, kterou najdete v kuchyni, komoře nebo třeba v garáži. Osázet se dá totiž skutečně téměř cokoliv. Ať už jsou to proutěné koše a košíčky, polévkové mísy, cedníky, prázdné plechové lavory, kýble, konve, porcelánové džbány, ale i staré zrezivělé plechovky. Pokud si to nedovedete představit, podívejte se do naší fotogalerie a načerpejte inspiraci.