Co vyset v tomto roce? Zelenina, bylinky a ok… Kdo si chce letos vypěstovat vlastní zeleninu, bylinky či květiny ze semínek, měl by pomalu začít s výsevem. Máme pro vás několik novinek, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti – výrobci osiv u nich totiž nabízejí lepší vlastnosti rostlin, například snazší pěstování, vyšší odolnost proti plísním, v případě květin pak krásné barevné kombinace. |