Termín jarní bylinky je poněkud proměnlivý. Jaké rostlinky porostou jako první, záleží nejen na místě, ale také na jednotlivých rocích. Zatímco někde již sbírají sedmikrásky, jinde sotva natrhají pár lístků kopřivy. Stačí ale pár dní počkat a s nůžkami a plátěným pytlíkem může do přírody vyrazit každý. A jaké bylinky je nejlepší sbírat na začátku jara? Jejich přehled i účinky najdete níže.

Nejste si jistí, jak jednotlivé jarní bylinky vypadají? Jejich fotky si prohlédněte v galerii úvodu článku.

Kopřiva dvoudomá

Ty malé pichlavé lístečky patří mezi první, které každý rok uvidíte. Možná i proto je naši předci přidávali do jarních jídel, z nichž do dnešních dnů zůstaly jen kopřivový špenát a jarní nádivka. Kopřivu nenávidíme jako otravný plevel, spíš bychom ji ale měli za její přínosy pro lidské zdraví hýčkat a nechat růst. Kopřiva totiž patří mezi naše největší léčivky, účinné látky jsou v celé rostlině – od kořenů až po květy.

Kopřiva pročišťuje krev, snižuje hladinu cukru v krvi, léčí problémy s močovými cestami, pomáhá při onemocnění jater, žlučníku, sleziny, žaludku, při vředech... Poslouží jako podpůrná léčba při virových a bakteriálních onemocněních. Kopřiva též pomáhá při otocích a vodnatosti a obsahuje hodně železa, proto je skvělou bylinkou pro těhotné ženy. Protože je však velmi silná, je třeba ji užívat střídmě. Po kopřivě budete mít také krásnější vlasy, pokožku hlavy bez lupů, pleť bez ekzémů a skvrn, nehty bez plísní… Čím čerstvější kopřiva je, tím lepší má účinky, ale i sušená z lékárny je k nezaplacení. Pít můžete čaj, užívat tinkturu, mazat se odvarem nebo si připravit sirup.

Sedmikráska

Stačí pár slunečných dnů a z trávníku vykouknou tyhle malé, bílé kytičky. Neváhejte a klidně jich pár utrhněte. Nebudete litovat. Je to ideální bylinka při kašli, zahlenění a zánětu průdušek, při nachlazení a na jarní pročištění. Pomáhá též při nechutenství a poruchách trávení, zlepšuje kožní problémy včetně zaléčení pupínků po bodnutí hmyzem a drobných ranek. Květy sedmikrásek je nejlepší jíst čerstvé, takže třeba v salátu či na namazaném chlebu. Poranění kůže potírejte šťávou z rozmačkaných listů. Na léčbu kašle či pročištění organismu se hodí čaj.

Prvosenka jarní

Tato léčivka roste poměrně hojně, zatímco její příbuzná prvosenka vyšší patří mezi kriticky ohrožené druhy, té se raději vyhněte. Popíjení čaje z petrklíče usnadňuje vykašlávání, odhleňuje, tlumí a zvlhčuje kašel. Pomáhá tak léčit bronchitidu, ale i zápal plic. Tlumí záněty, ale i bolesti hlavy a horečky. Na artritidu se používají obklady. Vlasové koupele z prvosenky mají na svědomí, že jsou po nich vlasy hedvábné, jemné a příjemně voní. Týmž nálevem se též omývá mastná pokožka a ucpané póry.

Medvědí česnek

Výčet jarních bylin by nemohl být kompletní bez této rostlinky, které v posledních letech propadl téměř každý. Má takovou sílu, že jej prý medvědi vyhledávají po zimním spánku, aby si pročistili žaludek, střeva a krev. A stejně tak bude působit i na nás. Díky svým účinkům je medvědí česnek skvělý jako omlazující a pročišťující kúra. Snižuje vysoký krevní tlak, pomáhá odstranit závratě, pocit tlaku v hlavě a úzkost. Pomáhá s tuberkulózou i vodnatostí, dokáže zbavit dušnosti, zahlenění a urputného kašle. Nejlepší je konzumovat medvědí česnek syrový, sušením a tepelnou úpravou ztrácí sílu. Další možností, jak jej uchovat, je zamrazení a tinktura, zajímavá je výroba vína.

Česnek podivný

Má stejné léčivé účinky jako jeho známější příbuzný. Jde ovšem o velmi odolný plevel, takže jeho trhání a zpracovávání je přínosné. Jeho listy jsou kopinaté, asi 20 centimetrů dlouhé a široké maximálně dva centimetry.

Česnek viničný

Další příbuzný česneku medvědího vzhledem připomíná spíše pažitku, když jej ale promnete v ruce, okamžitě ucítíte silnou česnekovou vůni. Roste ze všech tří druhů nejdříve, narazit na něj můžete už v únoru. Také se nyní bude velmi dobře hledat, protože jej nebude skrývat vysoká tráva.

Popenec břečťanovitý

Tahle bylinka chutná svěže, trochu jako bazalka, takže je možné ji využít v kuchyni i jako koření. V lidovém léčitelství se používá při průjmech a proti zahlenění dýchacích cest. Pomáhá léčit choroby močového ústrojí, ať už se jedná o močové kameny či záněty ledvin. Pomáhá řešit chudokrevnost a bojuje proti chřipce. Nejlepší je pít čaj, ale lze si udělat i sirup či odvar. Tím se doporučuje omývat kožní vyrážky, ekzémy a špatně se hojící rány. Můžete si jej také dát jen tak syrový, třeba nasekat do polévky nebo na chleba.

Podběl lékařský

Bylinka, která rostla dříve všude, v posledních letech pomalu mizí. Je skvělá, ale je třeba k ní přistupovat s respektem. Léčivka uvolňuje hleny a má silné protizánětlivé účinky, hodí se tedy skvěle k léčbě kašle, zánětu průdušek, ale i tuberkulózy. V těchto případech se popíjí ve formě čaje. Rozdrcené listy položené na hrudník zase pomáhají při onemocnění plic, léčit s nimi lze i růži a poranění tkání. Z listů, které ostatně sbíráme později než květy, lze připravit též sirup, který se také užívá při kašli.

Plicník lékařský

Tahle pěkně barevná léčivka se hodí (jak už název napovídá) k léčbě plicních onemocnění, jako jsou zápal plic a průdušek, astma, kašel, vykašlávání krve, zahlenění plic a podobně. Lze jej využít i při poškození sliznice hltanu a žaludku po požití koncentrovaného alkoholu, horkých jídel nebo nápojů. Z bylinky se připravují čajové směsi, z mladých lístečků společně s citronem a medem lze připravit chutný salát.

Polévka z jarních bylinek

Sílu jarních bylinek nejlépe využijete za syrova. Přidejte je třeba do smoothie, nasekané na chléb či do salátu. Méně otrlé povahy přidávají bylinky například do nádivky. Ale upřímně – kolikrát za jaro si uděláte nádivku? Maximálně na Velikonoce… A proto – zajímavou variantou přípravy je polévka. Nasbírejte si různé druhy jarních bylinek – kopřivu, bršlici, pampelišku, sedmikrásky, řebříček a další. Bylinky operte a nasekejte. Na oleji zpěňte cibulku a poté přisypte bylinky. Jakmile bylinky zavadnou, přidejte pět lžic nejlépe špaldové mouky, aby se polévka zahustila, a osmahněte. Následně zalijte jedním litrem vody a vařte deset minut. Nakonec v polévce nechte srazit tři rozšlehaná vejce.