Kompoziční struktura japonských zahrad má původ v Číně, původně se však vyvíjela v prostředí ostrovní říše s nedostatkem půdy pro obživu, proto se vytvářely miniaturní zahrady se symbolikou, která představovala svět skutečný, kde každý kámen i rostlina mají svůj význam. Soulad barev, tvarů, materiálů, kombinace kamene a písku, vody a dekorativních prvků vytvářejí neopakovatelnou atmosféru, která má půvab v každém ročním období, tedy i v zimě.

I malá japonská zahrada je plnohodnotná. Na velikosti nezáleží

Japonské zahrady působí jednoduchostí, přirozeností a velkým vnitřním klidem. Není u nich vůbec prvořadé, na jak velké ploše se rozprostírají. Jednotlivé scenérie musí působit jednoduše, duchovně, klidně, mnoho z nich vyjadřuje skutečný svět, avšak ve zmenšené podobě.

V japonském zahradním umění je důležitý procítěný vztah k přírodě, ke květinám i k neživé hmotě, jako jsou písek, kameny, skály, které znázorňují potoky a řeky, jenž omývají skály jako ve skutečném světě. Scenérie dýchají klidem a harmonií, někdy působí děsivě, vesele, romanticky.

Správná kompozice a základní prvky

Japonské zahrady jsou vlastně proporcionální zmenšenou imitací volné přírody a působí jako miniatury. Důležitá je na celé kompozici skladba, nezávislá na velikosti prostoru.

Kompozice japonské zahrady musí obsahovat vyvýšeninu, jezírko či potok, kameny, písek a typickou vegetaci jako pivoňky, bambus, okrasné trávy, jehličnany, borovice, rhododendrony. Zeleň se soustřeďuje do skupin, ale i jednotlivě. Okrasné trávy jsou uplatňovány spíše jako solitéry.

Nedílnou součástí japonských zahrad je jezírko nebo alespoň jeho symbolický náznak. Vodní plocha je někdy nahrazena uhrabaným pískem do tvaru vlnovek, posypaná jehličím.

Důležitý je také dominantní prvek, například čajovna, pagoda nebo lampa, který je umístěn na vyvýšenině, aby byl vidět, a tvořil tak ústřední motiv.

Jaké rostliny patří do japonské zahrady?

Správně udržovaná japonská zahrada má svůj půvab v každém ročním období. Které rostliny zvolit, abychom dosáhli toho pravého efektu? V každém případě zakrslé druhy borovic, kosodřeviny, javor dlanitolistý, japonské třešně, sakury, okrasné trávy, magnólie a kapradiny. Nesmí chybět ani bonsaje v nádobách, alespoň trs bambusu a pivoňky, kosatce a růže, k nimž mají Japonci vyvinutý úzký vztah a dodnes pořádají květinové slavnosti na jejich počest.

Doplňky: Co je typické pro asijský styl?

Doplňky, typickými pro japonský styl, jsou můstky ze dřeva i kamene, vázy, kamenná svítidla, sošky Buddhy, čajovny, pavilónky, sluneční hodiny, napajedla a zvonkohry. Zahrada by neměla být striktně ohraničena plotem, volně by měla procházet buď do volné přírody (vhodné na venkově), nebo pokračovat do obytného prostoru či k terase.