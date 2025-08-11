Máte pocit, že je v srpnu na sázení zeleniny pozdě? Omyl. Když zasejete nyní, budete mít čerstvou zeleninu z vlastní zahrádky až do prvních mrazíků.
Sezona na zahrádce právě vrcholí. Zahrádkáři sklízejí vše, co na jaře zasadili a o co několik měsíců pracně pečovali. Jenomže co až plody uloží do sklepů a spíží? Půdu můžete nechat odpočinout, vysázet zelené hnojení, a zlepšit tak úrodnost země, nebo zasadit zeleninu, kterou můžete sklidit ještě letos na podzim, nebo dokonce s prvními mrazíky. Možností máte hned několik.
TIP NA VIDEO: Jak se starat o zahradu v srpnu?
Zdroj videa: CNC
Ředkvičky
Tahle kořenová zelenina je plná vitaminů a minerálních látek. Její výhodou je, že k dozrání nepotřebuje zas tolik času – velmi brzy po výsevu klíčí a během 14 dnů můžete sklízet plody. Pokud vysejete semínka s takzvaným výsevním pásem, máte pěstování téměř bez práce. Jen vyznačíte řádek, vložíte pásek a pak už není třeba ani jednotit. Na výběr máte nejen klasiku v podobě červených ředkviček, ale i bílé, fialové a žluté. K podzimnímu výsevu se nejvíce hodí odrůdy 'Duo', 'Rampouch' , 'Granát' nebo třeba 'Tercie'.
Špenát
Ačkoliv špenát není super zdrojem železa, i tak je plný cenných živin, obsahuje hodně antioxidantů, ale i látek, které mohou předcházet rakovině. Můžete jej konzumovat syrový nebo jej tepelně upravovat, záleží na vašich chuťových preferencích. Špenát můžete vysít do řádku, ale také jen tak ho rozhodit po záhonu a lehce přihrnout zeminou. První rostlinky lze sklízet už 5 týdnů po výsevu. Aby byla úroda zaručena a vy mohli sklízet i za chladnějších dnů, vsaďte na odrůdy vhodné pro podzimní výsev, například Matador, Monores či Winter riesen. Obecně je třeba špenát sklidit dřív, než vyběhne do květu, ale právě na podzim se tohoto obávat nemusíte.
Mangold
Kdysi velmi oblíbená zelenina, dnes lehce zapomenutá. Přitom je plná zdraví prospěšných látek, je velmi účinná v prevenci nádorových onemocnění a má vysoký obsah železa. Lze jej konzumovat syrový i tepelně upravený. Při vaření je ale třeba postupovat opatrně, aby se cenné látky nezničily. Mangold není náročný na pěstování, ale má rád kvalitní půdu s dostatkem živin. Při pravidelné zálivce rostlinky rychle rostou a listy lze sbírat zhruba do konce října. Rostliny však mohou zůstat v záhoně, protože je velká šance, že na jaře znovu obrazí a velmi brzy vám poskytnou první úrodu.
Salát
Pokud chcete saláty sklidit ještě letos, máte na jejich výsev už jen několik dnů. Semena je totiž vhodné zasadit do poloviny srpna. Všechny saláty jsou bohaté na živiny, červené odrůdy obsahují větší množství karotenu, zelený je zase bohatší na hořčík. Přesto odrůdu vybírejte pečlivě, pro podzimní pěstování na záhoně se hodí odrůdy 'Deon', 'Faraon', 'Major' nebo 'Červánek'. Chcete-li, aby salát na zahrádce přezimoval, a vy tak měli sklizeň brzy zjara, vsaďte na odrůdu hlávkového salátu 'Humil'. Semínka salátů vysévejte rovnou na trvalé stanoviště nebo do pařeniště či truhlíků. Listové saláty se sklízejí zhruba za 7 týdnů, za 10 až 11 týdnů po výsevu se sklízejí hlávkové saláty.
Polníček
Nejpozději můžete sklízet polníček. Tato nenáročná rostlinka má mírně oříškovou chuť, je plná vitaminu C a také vápníku a železa. K jeho úspěšnému pěstování potřebujete jen slunný záhon a kyprou půdu. Je na něm skvělé, že roste téměř celý rok, a zaručí tak čerstvé lístky plné vitaminů. V těch nejchladnějších měsících byste měli polníček chránit netkanou textilií nebo sklem, aby zbytečně netrpěl v mrazu.
Zdroj náhledové fotografie: iStock