Neobvyklé druhy zelenin: Místo brambor vyzkoušejte jakon

Jakon (Smallanthus sonchifolius) pochází z Jižní Ameriky, konkrétně z teplých oblastí And. Jde o mohutnou rostlinu, kterou znali již Inkové a pěstovali ji kvůli jejím jedlým hlízám, které připomínají brambory. Kvůli nim se ostatně pěstuje dodnes.

Jakon patří do stejné čeledi jako topinambur. Je to velmi zdravá, šťavnatá zelenina. Do Evropy byl jakon přivezen teprve v polovině 19. století, v Česku se ale objevil mnohem později, a to až v roce 1993. Ačkoliv v Andách jde o vytrvalou roslinu, v Evropě se pěstuje jako jednoletá, kdy dorůstá výšky dvou metrů.

Stonek je pevný a dutý a hustě na něm vyrůstají velké, šípovité listy. Na hlavních stoncích se objevují žluté květy, podobné těm na topinamburu, jsou ale menší. Rostliny tvoří dva druhy hlíz – stonkové hlízy, které slouží k rozmnožování, mají nepravidelný tvar s očky na povrchu, a jedlé, kořenové hlízy.

Důležité jsou hlízy

Jedlé hlízy mají řepovitý či kulovitý tvar, někdy jsou nepravidelně zkroucené. Na rostlině rostou ve svazku až o 20 kusech. Jedna hlíza váží dvě stě gramů až půl kilogramu. Hlízy mají načervenalou až šedohnědou slupku, pod ní je nejedlá kůra a teprve pod ní se skrývá křehká šťavnatá a chutná dužina. Ta má bílou až krémově žlutou barvu. Lze ji vařit, ale i konzumovat za syrova.

Hlízy jakonu mají šťavnatou chuť připomínající jablka nebo hrušky s exotickým nádechem ananasu, melounu a špetkou vanilky.

Hlízy jsou ze 70 procent tvořeny z vody, obsahují antioxidanty a také látky, které se nazývají fruktooligosacharidy (FOS). Prospívají tlustému střevu, obnovou obnovují střevní mikroflóru, podporují absorpci vápníku, snižují hladinu cholesterolu, posilují imunitní systém. Čerstvé hlízy obsahují i cenné vitamíny (vitamin A, B a C) a minerály, jako je vápník, draslík, hořčík nebo železo. Jsou vhodné i pro diabetiky.

Jak pěstovat jakon

Výsadba je možná ze stonkových hlíz, které můžete předpěstovat doma, nebo v polovině května vysadit přímo do záhonu. Přímou výsadbu provádějte do hrůbků, rostlinky sázejte asi 40 centimetrů od sebe, hrůbky tvořte asi 75 centimetrů od sebe.

Pro úspěšný růst potřebuje dobře propustnou, hlubokou, kyprou půdu, bohatou na humus. Důležitý je dostatek vláhy, proto přemýšlejte o závlaze. Hodí se například kapková. Pro pěstování jsou naopak nevhodné půdy těžké a zamokřené. Jakon neovlivňuje prodlužování či zkracování délky dne, je ale velmi citlivý na mráz. Ke hnojení používejte dusíkaté hnojivo.

Kdy sklízet jakon a jak skladovat hlízy

Hlízy sklízíme v říjnu, je nutné je ihned uskladnit, jinak vyschnou. Skladujte je v chladu, uložené v písku. Ideální teplota je 4 °C. Hlízy během skladování sládnou, rychleji se jejich cukernatost zvyšuje vystavením slunečním paprskům. Sklízejí se také vrchní rozmnožovací hlízy, jež se po vysušení na mateřské rostlině uskladní pro další výsadbu.

Jak jakon zpracovat Hlízy jakonu lze jíst syrové, nakrájené na plátky či nastrouhané do zeleninových nebo také ovocných salátů. Můžete je vařit, péct, grilovat nebo sušit jako křížaly. Z jakonu je rovněž možné lisovat šťávu.

Listy jsou léčivé

Listy jakonu jsou v Peru užívané v lidovém léčitelství již po staletí. Připravuje se z nich například čaj, který snižuje hladinu cukru v krvi. Má antioxidační a detoxikační účinky na organismus a podporuje činnost jater i ledvin a brání rozvoji civilizačních chorob.

Kde jakon koupit

Pokud jakon nemají tam, kam chodíte rostliny rádi nakupovat, není problém objednat jej přes internet, ať už v nějakém zahradnictví, či z farmy. Pořídit můžete hlízy nebo zapěstované rostliny.

