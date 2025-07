Potřebujete si vyčistit hlavu, protřídit myšlenky, uvolnit se od každodenního stresu? Není lepší relax, než se na zahradě posadit k jezírku a pozorovat magickou vodní hladinu a barevné rybičky pod ní. Sehnat je už dnes není problém. Pořídit se dají například ve velkých hobbymarketech, v některých zahradnictvích, ve firmách zabývajících se zakládáním zahradních jezírek a u chovatelů.

Jezírkové ryby: Zlatý karas, lín, koi kapr i jeseter

A výběr je velký. Od malých zlatých karasů, línů přes koi kapry až po obrovské jesetery, veslonose a vyzy. Zapomenout nesmíme ani na exotické rybičky, které známe z akvárií. K venkovnímu chovu se hodí běžné druhy živorodek (paví očka, mečovky, platy), kaprovité rybky (dánia, parmičky nádherné, parmičky z Oděsy), z labyrintek zejména rájovci a z cichlid hlavně méně náročné druhy kančíků. Vysazují se až později na jaře a chovat je můžete přes celé léto až do září nebo října podle počasí. Překvapí vás, jak ve volné vodě narostou do krásy.

Řešte velikost jezírka a velikost ryb

Řada majitelů zahradních jezírek si pořídí ryby, které se jim nebo jejich dětem líbí, a pak se diví, že jim v jezírku neprospívají, případně dokonce i hynou. Důvod je zcela prozaický. Ne každá ryba se hodí do jakéhokoli jezírka. Při nákupu se tak v první řadě řiďte jeho velikostí. Podstatná je ale i hloubka. Platí čím hlubší, tím lepší. Jezírko by mělo mít minimální hloubku jeden metr, aby v něm ryby mohly přezimovat. Čím je jezírko hlubší a větší, tím je i stabilnější chemismus vody a ryby se v létě nepřehřívají, jelikož u dna mají chladnější vodu.

Dalšími kritérii při výběru je také velikost, do které jedinci v dospělosti dorůstají, dále to, zda vybraný druh žije v hejnech nebo samotářsky, i to, zda se různé druhy spolu snesou, či naopak. V potaz je třeba vzít i teplotu vody v nejteplejších a nejchladnějších dnech. Zatímco některé ryby jsou na výkyvy teplot citlivější, jiné je naopak zvládají bez problémů. Důležité je i to, jestli je v jezírku instalována filtrace.

Jaké ryby do malého, středního a velkého jezírka

Pokud máte na zahradě jen malé jezírko o objemu okolo 1000 litrů (obvykle plastový výlisek), moc na výběr nemáte. Plastová jezírka se totiž za slunečných dnů přehřívají, což vede k nárůstu vodních řas a k ubývání kyslíku. Z větších rybek tam přežije jen karas, maximálně 15 jedinců o velikosti do 10 centimetrů. Sehnat se ale dá řada barevných variací, od zlaté klasiky přes bílou, žlutou až sytě červenou formu. Výjimkou nejsou ani barevně žíhaní jedinci. Připomínají koi kapry, jsou ale nenároční a navíc levní. Nenáročná je také slunka dorůstající maximální velikosti 10 centimetrů.

Do většího jezírka o objemu okolo 2500 litrů můžete kromě karasů (maximálně 5 o velikosti do 15 cm) nasadit jeseny (maximálně 20 o velikosti do 10 cm) či líny (maximálně 5 o velikosti do 15 cm). Hodí se i drobné místní rybky jako hořavky duhové, koljušky či střevle potoční. Do jezírka o objemu okolo 5000 litrů kromě zmiňovaných druhů už můžete pořídit i oblíbené koi kapry (maximálně 10 o velikosti do 15 cm), kteří se dokonce dají vycvičit, aby se nechali krmit z ruky. Nasadit tam můžete i tropické akvarijní rybky. Do těchto větších jezírek je ale vhodné umístit kvalitní filtraci, která bude udržovat vodu čistou.

S počtem ryb to nepřežeňte, všeobecně platí, že na každých 1000 litrů vody v jezírku má být přibližně 10 jedinců. A uvědomte si, že třeba takový koi kapr průměrně dorůstá délky okolo 30–70 cm, někteří až 100 cm, a dožívají se věku až 30 let, s velikostí přes metr počítejte i u jeseterovitých ryb.

Do velkých zahradních jezírek o obsahu od 10 000 litrů výš se hodí jesen (maximálně 50 o velikosti do 10 cm), karas (maximálně 25 o velikosti do 15 cm), lín (maximálně 10 ks o velikosti do 15 cm) a koi kapr (maximálně 20 o velikosti do 15 cm). Vhodným doplňkem rybí obsádky je také jeseter, který spolu s koi kapry patří mezi nejpopulárnější jezírkové ryby. Za zmínku stojí i americký veslonos a vyza velká.

Když chcete dát ryby do koupacího jezírka

Ryby můžete samozřejmě nasadit i do jezírka koupacího, musíte ale počítat s tím, že jejich výkaly obsahují látky podporující růst řas, a také se zahníváním nezkonzumovaného krmení, které vodu znečišťuje. Proto je vhodnější umístit je například do jezírka dočišťovacího, které je součástí biotopu určeného i ke koupání.

Když se ale přece jen rozhodnete, že chcete mít ryby přímo v koupacím jezírku, pořiďte si plovoucí krmítka. Při házení krmení na hladinu dejte rybám jen tolik, kolik sežerou za pět minut. Raději krmte víckrát denně a méně. Uvědomte si také, že pokud je v jezírku menší počet ryb, stresuje je hluk při koupání a skoky do vody. Ve větším hejnu tyto stresové faktory snášejí ryby lépe.

Kde koupit ryby a jak je přepravovat?

Ryby do jezírka nakupujte jen u seriózních prodejců a prověřených chovatelů, kde máte jistotu původu a informace o další péči. Zkušení odborníci vám navíc dají cenné rady, jak ryby udržet zdravé, čím je krmit, jak je zazimovat a jak je případně vyléčit, kdyby je postihla plíseň nebo jiný zdravotní problém. V hypermarketech bohužel nebývá o rybky moc dobře pečováno, najdete na nich často plíseň, mohou být poraněné neopatrnou manipulací, jsou špatně krmené.

Koupené rybičky přepravujte co nejšetrněji, nejlépe pod kyslíkovou atmosférou v plastových sáčcích. Ty zavázané vložte do jezírka a ryby vypusťte až po vyrovnání teplot vody v sáčku s vodou v jezírku, což je asi po 20–30 minutách. Vodu ze sáčku nikdy do jezírka nevylévejte.

Kdy ryby nasadit a na co pozor?

Pokud máte jezírko nové, s nasazením ryb nespěchejte. Počkejte s tím alespoň 15–20 dní po napuštění vody. A to ať už jste ho napustili z vodovodního řadu, kde je voda plná chloru, či z jiného zdroje. Důležité je, aby se v jezírku vytvořila biologická rovnováha. V tom vám pomůže i zapnutá filtrace. Rostliny ale klidně vysaďte hned.

V případě, že jste na zimu ryby vyndali a přemístili je do zimoviště, jejich návrat do jezírka neuspěchejte. Důležité je, aby nemrzlo a teplota vody byla stabilní. Neměla by být nižší než teplota v zimovišti, aby ryby nedostaly šok. Ideálním měsícem je tak duben. Záleží ale samozřejmě na aktuálním počasí.

Zdroj náhledového obrázku: iStock

Zdroj: Autorský článek, Zahradkari.cz, Gardenersworld.com, Rybicky.net