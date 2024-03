Rostliny, které se nesnáší: Jaké druhy nesmíte nikdy sázet vedle sebe?

Nezmění to ani přihnojování, ani prostřídání jejich míst. V takovém případě může jít jak o vyčerpání půdy, tak o nesnášenlivost rostlin. Nepomůže-li výměna země a její dobré zpracování, bývá na vině nevhodná kombinace rostlin.

Každý každému nemusí být vhodným sousedem

Proč se některým zeleninám (ale i květinám) nedaří ve společnosti druhů vysázených na stejném záhonu? Každá rostlina vydechuje do vzduchu látky, působící na sousední rostliny, stejně tak každá zanechá po sobě stopy v půdě.

Zbytky těchto látek v ovzduší musí „dýchat“ rostliny sousední, co zůstává v půdě po sklizni, dostanou do vínku rostliny v příštím roce. Střídáním plodin zamezíte do jisté míry neúspěchu, se znalostí nesnášejících se rostlin budete mít o starost méně.

Mrkev si nevybírá, petržel trochu ano

Rychlená karotka (mrkev) v pařeništi poroste dobře po jakékoli předcházející plodině. Stejně tak na venkovním záhonu nevnímá své předchůdce a toleruje zeleninu všeho druhu. Prospívá na jednom záhonu s cibulí, česnekem i pórkem, v meziřádcích vypěstujete kopr i salát.

Hrášek na zeleno (i na zrno), případně rajčata nebo paprika v blízkém sousedství jsou pro mrkev bezproblémoví sousedé, ani ředkvička mrkvi nevadí. Vybíravější je petržel – ta se nemá příliš v lásce se salátem, zato s rajčaty se jí daří.



Cibule, česnek a mrkev na jednom záhonu – a zeleninu do polévky máte při ruce

Rajčata a papriky pospolu?

Mnohokrát jsem slyšela, že rajčata a papriky se nemají pěstovat ve skleníku společně. Netvrdím, že bez sebe nemohou být, ale rozhodně si vzájemně neškodí. Paprika je poměrně snášenlivá zelenina – po kořenových zeleninách ji můžete vysadit bez obav.

Skleníková rajčata nedávejte pod jednu střechu s okurkami, není to dobrá kombinace. Ani venkovní rajčata neprospívají tak dobře v blízkosti okurek, špatně snáší tykve, brambory a hrách.

Z košťálovin rajčatům vadí červené zelí. Po kapustě, kedlubnách, fazolích nebo po česneku a cibuli mohou následovat rajčata, lze je pěstovat i současně na jednom záhonu. Růst a chuť rajčat vylepšuje bazalka (hodí se i k okurkám a tykvím).



Nejen dobrý soused na záhonu: bazalka jako koření do rajčatového salátu nemá konkurenci

Okurka je primadona

Rajčata s okurkami ve skleníku (v těsné blízkosti na záhonu) raději ne. Ani brambory nejsou vhodným sousedem a kupodivu ani s ředkvičkami se okurky nesnáší (dokonce jim vadí i jahody).

Jako sousedy by si okurky určitě vybraly hrášek a fazoli, cibuli, česnek (pórek), pažitku a kopr. Dobře porostou i ve společnosti košťálovin či červené řepy. Jako předplodina nejsou vhodná zmíněná rajčata, květák, zelí a růžičková kapusta.



Cukety pěstujte raději v sousedství mrkve než vedle rajčat

Tolerantní květiny s výjimkami

Ani mezi květinami nejsou vztahy vždycky bezproblémové. I u nich se vyplatí dodržovat „střídání plodin“, zvláště pak cibuloviny by měly být přesazovány na místa, kde několik let nebyly.

Například gladioly se mohou na stejný záhon vracet až sedmý rok, z letniček pak hrachor nesnáší sám sebe na stejném místě v dalším roce. Ani nocenky pěstované jako letnička nebudou třetím rokem na té samé ploše zdaleka tak pěkné.

Nezmar a společník pro každého: aksamitník

Snad jedině afrikány (aksamitníky) odolávají všem chybám, kterých se při pěstování dopouštíme. Stačí trochu kompostem vylepšit zem na původním stanovišti a porostou i pokvetou až do zámrazu i další rok.



Afrikán je dobrým sousedem mnoha rostlin

Afrikány se snáší se všemi druhy zeleniny a květin, k tomu mají i úlohu zdravotní policie: odpuzují háďátka jahodníková, háďátka z růží, brambor a cibulovin. Někteří pěstitelé mají též zkušenost s odpuzujícím účinkem afrikánů na mšice a molice.

V každém případě stojí za pokus vyzkoušet různé kombinace vhodných rostlin – možná vás pěstitelský výsledek překvapí více, než myslíte.