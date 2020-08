Zahradní čerpadla: povrchová nebo ponorná do studny

Povrchová čerpadla se instalují mimo vodu, kterou čerpáte. Využijete je pro vodu čistou či mírně znečištěnou. Tato samonasávací odstředivá čerpadla jsou výkonná, dokážou vyčerpat vodu z hloubky až kolem osmi metrů. Pro zalévání a postřik zahrad bývají vyrobena pro snadnější manipulaci z plastu, opatřena vypínačem a madlem, ale existují i odolnější, byť těžší typy z litiny či nerezu, hodící se do míst se zvýšenou vlhkostí či pro čerpání pitné vody – a v takovém případě se doporučuje pořídit čerpadlo s atestem na pitnou vodu.

Ponorná čerpadla vodu nesají jako ta povrchová, ale vytlačují nad sebe, jsou tedy zcela nebo částečně ponořena do kapaliny, kterou čerpáte. Hodí se do jímky či studny, a to pro čerpání vody čisté nebo mírně znečištěné. Potřebujete-li čerpat vodu na větší vzdálenost, pod větším tlakem nebo z větší hloubky, jako například z kopané studny, zvolte tlakové čerpadlo. Pro čerpání vody z vrtané studny a vrtu je určené čerpadlo do vrtu, případně čerpadlo vřetenové.

Jaké čerpadlo do sudu?

Mezi ponorná patří i čerpadla sudová, určená pro čistou a dešťovou vodu. Nastavitelná teleskopická trubice se vysune nad hladinu a může se použít buď jako kohout pro plnění konví, nebo k ní lze rychlospojkou připojit zahradní hadici i s postřikovačem. Jsou-li na dně sudu usazeniny, umístěte čerpadlo na vyvýšený podstavec, aby se do něj nedostaly a nepoškodily je. Existují i typy, které je možné zavěsit za okraj nádrže. Proti chodu na sucho jsou sudová čerpadla chráněna plovákovým nebo integrovaným spínačem, který čerpadlo vypne, jakmile dojde k poklesu hladiny na minimum.

Ještě větší uživatelský komfort nabízejí sudová čerpadla s automatickým tlakovým spínačem, který spustí čerpadlo při poklesu tlaku v hadici. K čerpadlu jen připojíte hadici s postřikovačem, a jakmile jej stisknete, čerpadlo se samo spustí.

Čerpadla na znečištěnou vodu

A jak je to s čerpáním vody dešťové, z rybníka, řeky a podobných zdrojů? Protože může obsahovat různé nečistoty, které se do čerpadla nesmí dostat, bývá součástí povrchových čerpadel sací koš umístěný na konci sací hadice a součástí čerpadel ponorných sací mřížka. Existují i čerpadla pro mírně znečištěnou užitkovou vodu (tzv. drenážní či odvodňovací), není však možné použít je pro vodu více znečištěnou.

Pro ni jsou vhodná kalová čerpadla, určená k čerpání kalů a splašků. Vyrábějí se z odolných materiálů, mohou dokonce disponovat i řezacím zařízením, které dokáže rozmělnit hrubé nebo vláknité nečistoty. Odčerpáte s nimi dešťovou vodu z jímky, kal z čističky odpadních vod i fekální vodu z žumpy či septiku.

Benzinová čerpadla: Když nemáte elektřinu

Specifickou kategorii zahradních čerpadel představují benzinová čerpadla s benzinovým motorem, která využijete na zalévání v místech bez zdroje elektrické energie. Zvládnou čerpat vodu čistou i špinavou. Benzinová čerpadla na vodu s vyšším tlakem využijete při napájení kropicích i závlahových systémů.