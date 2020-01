Kdo určuje barvu roku?

Možná vás napadlo, kdo vlastně o výběru trendy barev pro interiéry rozhoduje. Jsou to ti největší světoví výrobci nátěrových hmot, kteří zaměstnávají přední světové designéry a architekty, aby na základě vývoje globálních trendů, poznatků a výzkumu chování spotřebitelů každoročně zvolili tu nejlepší barvu a odstín. Největší slovo mají společnosti Pantone Color Institute, Akzo Nobel, která produkuje vlastní značku interiérových nátěrových hmot Dulux, a v závěsu za nimi jsou pak například společnosti PPG a Sherwin-Williams.

Pantone: Living Coral nahradila Classic Blue

Podle společnosti Pantone Color Institut je barvou pro začátek nového desetiletí klasická modrá. Ta nahradila energizující a pulzující Living Coral, jasně korálově oranžovou barvu se zlatavým podtónem, která interiéry měla ovládnout loni. Na rozdíl od ní je Classic Blue uklidňující barva, která přináší lidskému duchu pocit klidu a nabízí útočiště.

"Vyvolávající klid, důvěru a spojení, tento modrý odstín zdůrazňuje naši touhu po spolehlivém a stabilním základu, na kterém bychom mohli stavět, když překročíme práh do nové éry," uvádí společnost Pantone. Zatímco Living Coral evokovala teplá rána a sluneční světlo, Classic Blue se podobá večerní obloze. Tato barva má inspirovat čistou a pokojnou mysl.





Dulux: Spiced Honey vystřídalo Klidné svítání

Novou barvu pro rok 2020 odhalil už i Dulux. Loňskou medově hnědou, která měla vnést do našich domovů hloubku, sofistikovanost, ale především také tolik potřebnou pohodu a klid, nahradilo Tranquil Dawn, v překladu Klidné svítání. Barva inspirovaná ranní oblohou, která má přinést do interiérů dotek lidskosti. Jde o všestranný odstín světle zelenkavé, který poskytuje dostatek prostoru pro kreativitu.

Funguje v teplých, neutrálních, jemných i výrazných paletách. Důležité je, se kterými dalšími barvami ho zkombinujete. Dulux nabídl hned čtyři různé inspirativní palety, které vám mohou pomoci proměnit interiér. Prohlédnou si je můžete ve fotogalerii. První s názvem A Home for Care, v překladu Pečující domov, je pastelová velmi jemná a uklidňující. Druhá varianta s názvem A Home for Play, tedy Hravý domov, je podstatně divočejší. Jemné odstíny jsou doplněné výraznější žlutou, červenou, modrou a černou. Další pak mají názvy A Home for Meaning, což je v překladu něco jako Smysluplný domov, a A Home for Creativity, v překladu Kreativitu podporující domov.

In je i námořnická modrá či kobaltová

Pokud vás ani jedna z předchozích barev nezaujala, máte na výběr z několika dalších. Společnost Sherwin-Williams pro rok 2020 zvolila odstín Naval SW 6244, Námořnickou modrou, která vytváří klidné a uzemněné prostředí naplněné tichou důvěrou. Ať už ji použijete pro vymalování celé místnosti nebo jen jako barvu, která interiéru dodá akcent, hodí se všude. Skvěle vypadá v kombinaci s metalickými barvami v mosazném a měděném odstínu, které každému interiéru dodávají osobitost a luxusní vzhled, dále s pudrovým odstínem a také tmavě zelenou barvou.

Modrá je také barva, kterou letos zvolila společnost PPG. Jde o kobaltový odstín s názvem Chinese Porcelain, tedy čínský porcelán. Podle vyjádření společnosti PPG přináší klid, snižuje úzkost a podporuje spánek. Lidi motivuje k většímu zpomalení, uvědomění si sebe sama a k životu v přítomném okamžiku – a zároveň nabízí pocit naděje – což je vzácná komodita v dnešním neklidném světě.

Mrkněte do galerie v úvodu článku, jak tyto barvy vypadají v interiéru.