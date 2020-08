Zelená rajčata a papriky nechte dozrát doma

Jedním ze způsobů, jak si schovat rajčata a papriky na později, je sklidit je nezralé, naskládat do přepravek a nechat postupně dozrávat. Počítejte s tím, že bez sluníčka rajčata sice zčervenají, ale nebudou mít typickou chuť a vůni. Proto se hodí ke konzervování nebo do vařených pokrmů. Udělejte si z nich třeba protlak nebo šťávu, loupaná rajčata pak můžete zavařit spolu s paprikami.

Naopak paprika, kterou sklidíte před vybarvením, totiž neztrácí skoro nic z chuti a vůně, na kterou jste zvyklí. Zeleným paprikám bude trvat téměř měsíc, než v přepravkách úplně dozrají. Plody často kontrolujte, aby nehnily nebo neplesnivěly, a neuskladňujte je v uzavřených polyetylenových sáčcích – potřebují dýchat.

Sušení rajčat a paprik krok za krokem

Jestliže se rozhodnete rajčata a papriky usušit, máte napůl vyhráno s kvalitní sušičkou ovoce. Takovou, která má ventilátor a možnost regulace teploty a můžete v ní zpracovat velké množství plodů. To je potřeba, protože po sušení zůstane jen asi desetina původního objemu.

Jak sušit rajčata? Zralá rajčata omyjte a nakrájejte na pětimilimetrové plátky, které poskládáte na síta. Suší se osm nebo deset hodin při teplotě padesát pět stupňů – výsledkem musí být křupavé kolečko. Pokud jsou uschovaná v suchu, např. v uzavřených nádobách nebo plátěných sáčcích, vydrží prakticky do příští sklizně rajčat. Před použitím je stačí namočit na pár minut do vlažné vody, přidat je můžete třeba do polévky, na pizzu nebo pod dušené maso.

Jak sušit papriky? Po odstranění semen papriku pět minut blanšírujte v páře nebo horké vodě (to znamená nechat ji po tu dobu ponořenou nebo pod poklicí), aby si lépe uchovala chuť a vůni. Nakrájejte ji na kolečka nebo proužky silné asi pět milimetrů a naskládejte k sušení na síta.

Doba sušení tenkostěnných paprik je kolem sedmi hodin, šťavnaté se suší někdy i deset hodin při teplotě kolem padesáti stupňů. Vychladlé papriky uskladněte v plátěném pytlíku nebo ve sklenicích se šroubovacím nebo zabroušeným uzávěrem – v suchu a chladu. Přes zimu pak s nimi můžete oživit polévky, minutky nebo pizzu – stejně jako rajčata je stačí před použitím na chvíli namočit do vody.

Jak zamrazit zeleninu, aby jí zůstala chuť?

Další možnost, jak si uchovat vitaminy na zimu, je zamrazení. Rajčata a papriky před zmrazováním ponořte asi na tři, čtyři minuty do slané vařící vody. Zůstane tak zachována jejich chuť, vůně i barva. Poté je vyjměte a rychle zchlaďte, aby se (hlavně rajčata) nepřevařila. Nechte odkapat a studenou papriku a rajčata dejte do sáčků z mikrotenové nebo polyetylenové fólie, případně použijte plastové obaly určené pro mrazničky. Počítejte s tím, že zmrazený obsah zvětší objem a neplňte proto obaly příliš těsně. Nejlepší jsou sáčky z mikrotenové nebo polyetylenové fólie, případně plastové obaly určené pro mrazničky. Na mrazáku vám zelenina vydrží déle než čtyři měsíce – pokud tedy vaše mraznička „umí“ mráz nad minus osmnáct stupňů.

Rozmrazování je také věda

Až budete chtít rajčata nebo papriky použít, nerozmrazujte je! Dejte do nádoby trochu slané vody, vysypte obsah sáčku, přiklopte poklicí a po zahřátí roztrhejte zmrzlý blok na menší kousky. Nevařte příliš dlouho, měli byste z paprik i rajčat kaši. A nikdy to, co rozmrazíte, nedávejte znovu zmrazit.

Proč jíst rajčata a papriky?