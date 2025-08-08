Jeřáb černoplodý, arónie, je nenáročný druh vhodný pro zahrady s půdou nepříliš bohatou na živiny. Bobulovité plody mají natrpkle nasládlou chuť a sklízejí se právě teď. Přečtěte si, jak je využít a jak arónii pěstovat.
Jeřáb neboli také temnoplodec černoplodý či arónie patří k nenáročným druhům. Vyroste bez problémů i v chudých půdách a drsnějších polohách. Hodí se k osazování ploch kolem chalup, chat, ale i do remízků, živých plotů či přícestných pásů. Černý jeřáb můžete pěstovat jako keř i strom. Keře dosahují šířky dvou metrů a výšky od dvou a půl do tří metrů. Dobře snáší teploty až do minus pětatřiceti stupňů Celsia a netrpí na choroby a škůdce. Kvete v měsíci květnu bílými květy. Má oválné listy, jež vás na podzim potěší všemi barvami, a to včetně krvavě červené.
Pravidelně a brzy plodí. Plodí černě zbarvené bobule – malvičky. Pro lepší úrodu ho prosvětlete průklestem, ale jinak řez nepotřebuje. Arónii milují ptáci, pokud tedy chcete mít taky nějaké plody pro sebe, obalte keř sítí nebo třeba starou záclonou – něčím, co plody ochrání a zároveň propustí slunce. Materiál musíte zahrnout i zespodu, ptáci jsou nenechaví a k plodům si budou hledat cestu.
Účinky arónie: Jak jeřáb černý pomáhá?
Jeřabiny obsahují hlavně vitamin C, a to asi ve stejném množství jako citrony. Dále provitamin A, vitaminy skupiny B, ovocné kyseliny, pektin a až čtrnáct procent cukru stravitelného pro diabetiky. Z minerálních látek najdete v jeřabinách hořčík, železo, draslík, vápník, měď, mangan, kobalt, jód a jiné. Z léčebných účinků přijde vhod mírné snižování krevního tlaku, tlumení bolesti či zlepšování metabolismu. Arónie také obsahuje hodně rutinu, který pomáhá zpevnit žilní stěnu, proto ji oceníte, pokud vás trápí křečové žíly. Jeřabiny jsou žlučopudné, proto se hodí jako příloha těžce stravitelných jídel. Šťavnatá dužina obsahuje karmínové barvivo, které se užívá při obarvování cukrovinek a nápojů v potravinářském průmyslu.
Jak plody zpracovat?
Pokud se rozhodnete malvičky konzervovat, používejte ty sklizené v září. Jezte je v čerstvém stavu nebo i po přejití mrazem. Pokud vás ptáci neoberou o úrodu, vydrží na stromě až dva další měsíce. Co vás může těšit? Že i po otrhání zůstávají plody velmi trvanlivé. Kromě kompotů je sušte, mrazte, vyrábějte sirupy, vína, likéry, mošty a džemy. Sušené je přidávejte do čajových směsí. Ze šťavnatých černých jeřabin se připravuje i pálenka, ačkoliv plody hůře kvasí. Výsledkem snažení bývá destilát s lahodnou jemně řepovou vůní a natrpkle svíravou chutí. Plody arónie můžete kombinovat s bezinkami. A některé recepty vám právě nabídneme:
Jeřabinový kompot
- 1 kg jeřabin
- 500 g cukru
- 0,3 l vody
Jeřabiny očistěte, properte a nechte okapat. Do kastrolu dejte vodu s cukrem, svařte a pak nasypejte jeřabiny. Mírně vařte, až změknou a zesklovatí. Pak je vyberte děrovanou naběračkou, vsypte do skleniček a zalijte šťávou. Sklenky uzavřete, obraťte dnem vzhůru nebo sterilujte 15 minut při 85 stupních Celsia. Můžete je kombinovat s jablky, hruškami a bezinkami.
Jeřabinová marmeláda s medem
- 1 kg jeřabinového protlaku
- 500 g medu
Vyzrálé jeřabiny odtrhněte od střapin a stopiček, operte a prolisujte na strojku na ovoce nebo přes síto. Protlak smíchejte s medem, vložte do kastrolu a za stálého míchání vařte na prudkém ohni. Je výhodné vařit protlak po menších částech, protože marmeláda zhoustne za několik minut. Horkou marmeládou okamžitě naplňte sklenice, uzavřete víčky a obraťte dnem vzhůru, než vychladnou.
Nakládané jeřabiny
- 1 litr vody
- jeřabiny podle potřeby
- 300 ml osmiprocentního octa
- 120 g cukru
- 40 g soli
Svařte vodu s octem, cukrem a solí. Jeřabiny odtrhněte od střapin a stopiček, operte je, nechte okapat a narovnejte do zavařovacích sklenic. Zalijte horkým sladkokyselým nálevem, uzavřete víčky a sterilujte 20 minut při teplotě 85 stupňů Celsia. Takto zavařené jeřabiny používejte jako přílohu k masu nebo při přípravě zeleninových salátů a jejich zdobení.
Džem z černých jeřabin a jablek
- 1 kg jablek
- 1 kg černých jeřabin
- 1 kg cukru
- mletá skořice citronová kůra
- 2,5 dl vody
- petol
Jablka nastrouhejte nahrubo i se slupkou, přidejte skořici, citronovou kůru a vodu. Vařte prudkým varem 10 minut, pak přidejte cukr a po jeho rozpuštění jeřabiny. Velmi prudce vařte dalších 15 minut, mají-li jablka mnoho šťávy, vařte i déle. Nakonec přidejte petol. Ještě horký džem plňte do sklenic. Uchovávejte v chladu.
Likér z arónie
- 1 kg jeřabin
- 1,5 l vařící vody
- 0,5 kg cukru
- 1,5 l vodky či jiného alkoholu bez specifické chuti
Vyzrálé plody zalijte litrem vařící vody a uložte na pět dnů macerovat do chladu. Poté jeřabiny rozmačkejte a nechte v plátýnku vlastní vahou vykapat. Z půl kilogramu cukru a půl litru vody svařte sirup
. Až vychladne, smíchejte ho se šťávou z arónie a vodkou. Vzniklý likér slijte do lahví.