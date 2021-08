Zavařování cukety si rozložte na 2 dny

Pokud nemáte sklep ani místo v mrazáku, cukety zavařte. Na cuketu v octovém nálevu budete potřebovat:

cukety

650 ml vody

1300 ml octa

2 lžičky soli

200 g cukru krystal nebo krupice

kopr a hořčičné semínko na proložení

Cukety oloupejte, měkkou dužinu se semínky odstraňte a zbytek nakrájejte na stejnoměrné kousky. Dejte do mísy a zalijte připraveným nálevem. V něm cukety nechte do druhého dne. Pak je sceďte a narovnejte do čistých zavařovacích sklenic, proložte koprem a hořčičným semínkem nebo saturejkou a pepřem. Nakonec je zalijte nálevem, ve kterém cuketa ležela, a dobře zavíčkujte. Sterilujte při 80 stupních Celsia dvacet minut. Uchovávejte v chladu.

Jak zmrazit cuketu a na co si dát pozor

Pokud chcete cuketu zmrazit, oloupejte ji a na hrubém struhadle nastrouhejte. Z větších cuket předtím odstraňte všechna semínka. Nastrouhanou cuketu dejte do uzavíratelných a dobře těsnících krabiček. Nenaplňujte je ale až po okraj, nechte v nich trochu volného místa. Cuketa totiž kvůli vysokému obsahu vody zvětší po zamrazení svůj objem a krabička by mohla prasknout. Správně zmrazená cuketa vydrží 10 až 12 měsíců.

Další variantou je zamrazit cuketu nakrájenou na kostky. I v tomto případě ji oloupejte. Výjimkou jsou jen opravdu mladé cukety, kterým můžete jejich slupku nechat, protože není tuhá. Z větších cuket odstraňte všechna semínka. Pak si vezměte ostrý nůž a dužinu nakrájejte na stejné kousky. Ty rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte na několik hodin do mrazáku. Kousky cukety se nesmějí překrývat, jinak přimrznou k sobě a nebudete je moci oddělit. Zmrazenou cuketu pak přendejte do dobře těsnící krabičky a uložte do mrazáku. Jednotlivé kousky se k sobě už nepřilepí.

Uchování cuket ve sklepě má svá pravidla

Pokud chcete mít i na Vánoce cukety čerstvé, můžete je uschovat ve sklepě. Plody nechte na rostlině do té doby, než přestanou růst, a teprve potom sklízejte. Musí mít tvrdou slupku a na poklep znít dutě. Pak cukety opatrně odlomte, nechte zaschnout jizvu po stopce a uložte je do nějaké přepravky ve sklepě tak, aby nebyly ve vlhku. Tam vám vydrží až do února dalšího roku. Plody ale nesmějí nést žádné známky poškození. Jestliže nemáte vlastní zahrádku, nezoufejte. Na trzích se dají sehnat i velké a zralé cukety.

Jak oloupat dýni?

Už brzy začnou dozrávat také dýně, které jsou rok od roku oblíbenější a stávají se součástí každodenního jídelníčku. Jak ale dýni správně očistit, než se z ní rozhodnete vařit? To vám v následujícím videu názorně předvede Radek David – šéfkuchař restaurací Babiččina zahrada a La Veranda: