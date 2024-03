Jak už druhové jméno napovídá, smetánka lékařská je léčivka. Sbírají se květy, listy, ale především kořen, který je pro své léčivé účinky využíván už po staletí. Snižuje krevní tlak, krevní cukr, cholesterol, prospívá jak krevnímu oběhu, tak i zlepšuje činnost srdce. Podporuje také trávení, pomáhá regenerovat játra, žlučník, slinivku, uklidňuje žaludek a trávicí soustavu, čistí a posiluje ledviny, léčí močové cesty, pomáhá chránit před slábnutím a řídnutím kostí. Má také výrazné detoxikační účinky, je vynikajícím prostředkem pro čištění krve, rozproudí lymfu, pročistí i pleť. Ocení ho lidé, kteří chtějí zhubnout. Nedávné studie navíc jasně prokázaly, že má výrazné protirakovinné účinky.

Kdy a jak sbírat kořen pampelišky

Kořen pampelišky je nejvhodnější sbírat v době, kdy rostlina nekvete, a to buď na jaře, v březnu nebo dubnu, kdy je kořen díky vysokému obsahu fruktózy nasládlý, nebo naopak na podzim, když ještě nemrzne a kořen je živinami doslova nabitý, protože se z celé rostliny stahují zpět do kořenů. Sbírat ho ale samozřejmě můžete i mimo tato období, jen musíte počítat s tím, že jeho léčivé účinky budou o něco slabší.

Sbírejte nejlépe kořeny dvou a víceletých rostlin, které jsou silnější a snáze se zpracovávají. Na samotném sběru není nic složitého, kořen opatrně vyryjte, nejlépe s pomocí zahradnické lopatky nebo například rycích vidlí. Nať odstraňte, ideálním nástrojem jsou zahradnické nůžky. Sesbírané kořeny bez prodlení po návratu domů dobře omyjte vodou, očistěte kartáčkem a okamžitě zpracujte.

Jak vyrobit tinkturu

Pokud se rozhodnete pro přípravu tinktury, kterou využijete i při výrobě masti, naložte kořeny do alkoholu. V případě kořenů by se jeho obsah měl pohybovat nad 70 %, ideálně však 80 % a více. Kořeny můžete do alkoholu naložit celé, lepší je ale nakrájet je na kousky. Macerujte je pak asi dva až tři týdny, a to na světlém místě, nikdy však ne na přímém slunci. Hotový macerát sceďte přes jemné čisté plátýnko, kořeny dobře vymačkejte a nalijte do nádoby z tmavého skla. Výhodou tinktur je dlouhá trvanlivost, navíc se nemusí skladovat v chladu. Měly by být ale uchovány mimo dosah slunečních paprsků, ideálně zavřené ve skříňce nebo temné spíži.

Jak kořen správně usušit

Jestli chcete kořen pampelišky usušit, nakrájejte ho na malé kousky a dejte do sušičky. Pozor ale, aby teplota sušení nepřekročila 50 °C. To platí i v případě, že se kořen rozhodnete sušit v troubě. Další možností je usušit kořen nejlépe v zavěšené jemné síťce, a to buď v dobře větrané místnosti, nebo venku na stinném místě. Důležité je, aby na něj nedopadaly sluneční paprsky. Důležité také je usušit kořen opravdu důkladně, jinak by totiž při skladování zplesnivěl. Dobře usušený kořen poznáte tak, že se lehce láme a na lomu je bílý. Na skladování je nejvhodnější dobře uzavíratelná nádoba, která musí být uložena na suchém místě. Správně nasušené a skladované kořeny vydrží dlouho, účinné jsou 3–5 let.

Čaj z kořene pampelišky

Příprava čaje je jednoduchá. Na hrneček o obsahu 2 dl budete potřebovat 1 lžičku nadrcených kořenů smetánky, které přelijete vroucí vodou, hrneček přiklopíte a kořeny necháte 10 minut louhovat. Pak už jen přecedíte a můžete popíjet. Dochutit čaj je možné citronem a medem nebo třeba voňavým kořením, jako je zázvor, kardamom, skořice, badyán a podobně.

Pampelišková káva

Příprava pampeliškové kávy je o něco složitější. Kořeny je totiž po usušení ještě třeba upražit. V domácích podmínkách na to použijte troubu. Teplotu nastavte na 140–160 °C a kořeny pražte rozložené na plechu asi hodinu a půl. Pozor ale, abyste je nespálili, při vyšší teplotě se z nich snadno stanou černé uhlíky, proto kořeny hlídejte. Každá trouba peče jinak, poprvé proto raději začněte na 140 °C a během pražení případně teplotu mírně zvyšujte. Že jsou kořeny správně pražené, vám napoví příjemná vůně. V malém množství můžete kořen upražit také nasucho na pánvičce. Vychladlé upražené kořeny dobře uložte v suchu a temnu, a až dostanete chuť na pampeliškovou kávu, můžete si potřebnou dávku kořene namlít, nejlépe na elektrickém kávomlýnku s tříštivým nožem.

Pokud se vám ale do sběru a zpracování pampeliškových kořenů příliš nechce, nezoufejte. Jak sušený, tak i pražený kořen pořídíte na internetu nebo v celé řadě kamenných prodejen, ať už jde o krámky s bylinkami, zdravou výživou nebo lékárny.