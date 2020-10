Pěstujete muškáty, ale zvykli jste si kupovat každý rok nové sazenice? Zkuste je letos raději zazimovat. Odmění se vám bohatšími květy než předešlý rok a ještě ušetříte. A jako bonus si na jaře můžete vytvořit nové sazenice. Když tedy muškáty zimu venku nepřežijí, nastává s příchodem prvních mrazů otázka, jak je správně uložit k zimnímu spánku.

Příprava na zimu: omezte zálivku a nepřihnojujte

S přípravou muškátů na zimu je dobré začít včas, tedy již na konci léta. Před zazimováním je třeba nejprve omezit zálivku a stejně tak již nepřihnojujeme – v tuto dobu totiž není žádoucí, aby rostliny dále výrazně rostly. Důležité je odstranění suchých, zažloutlých a nezdravých listů a pozornost musíme věnovat také seříznutí výhonů, které by svým růstem rostlinu vysilovaly. Střih je potřeba provést co nejhlouběji – těsně nad kolénkem. Nakonec je podstatnou součástí procesu zazimování muškátů také preventivní postřik proti škůdcům a plísním.

Kdy zazimovat muškáty a kam je uložit

Kdy je nejvyšší čas uložení vašich květin k zimnímu spánku? Ideální je vychytat dobu těsně před příchodem prvních mrazíků. Pokud jste to nestihli, nevadí, muškáty jsou velmi odolné a je pravděpodobné, že první ohlasy zimy přežijí. Lepší je ale předejít možnosti poškození rostliny a přemístit je do vhodných prostorů včas.

Pokud přemýšlíte nad ideálním místem, kam muškáty umístit, musíte vzít v úvahu několik zásadních aspektů. Absolutně nejdůležitější je dostatek světla – zapomeňte na garáž nebo sklep bez oken. Absence světla totiž může způsobit vytahování výhonů. Kromě světla potřebují muškáty v době vegetačního klidu také přizpůsobit okolní teplotu – jako ideální se uvádí asi 6–10 °C. Uložit je tedy můžete například do nevytápěné verandy, chodby, zimní zahrady, do dílny, na půdu nebo třeba mezi špaletová okna. Doporučuje se také temperovaný skleník.

Zazimování v novinách, metoda podle našich babiček

Dnes se obecně radí květiny při přemístění ponechat v květináči nebo v truhlíku, ve kterém je běžně pěstujeme. Pokud ale nemáte dostatek místa, můžete využít metodu zazimování v novinách podle našich babiček a prababiček, které jednotlivé rostlinky vyndaly z květináčů a následně jednu po druhé balily do novin a věšely v chladné místnosti hlavou dolů.

Zazimování muškátů v krabici ve sklepě

Jak to vlastně udělat, pokud bydlíte v bytě a nemáte k dispozici žádnou světlou a chladnou místnost? Dobrým řešení může být zasklená lodžie, ale ta není součástí každého bytu. Rostliny také můžete uchovávat po dobu vegetačního klidu například ve sklepě – ten panelákový ale ve většině případů není úplně vhodný z důvodu absence oken a nezbývá tedy jiná možnost než muškáty uložit ve tmě. Za zkoušku v tomto případě určitě stojí metoda zazimování muškátů v krabici ve sklepě. Provádí se tak, že rostlinky naskládáme do krabice hlavou dolů, následně přikryjeme novinami a krabici uzavřeme a uložíme do sklepa. Na jaře sice muškáty nebudou vypadat moc dobře a budou trochu vyschlé, ale je velká šance, že se díky důkladné péči dají dohromady a znovu ozdobí vaše balkony.

Jak se starat o muškáty v zimě

I v období zimního odpočinku je důležité provádět pravidelnou kontrolu květin. Samozřejmě není dobré nechat je vyschnout – zaléváme tedy jen občas, ideálně když substrát vyschne. Ze začátku přibližně jednou týdně, později i méně. Obecně platí pravidlo, že čím nižší je okolní teplota, tím méně bude potřeba vody. Až do jara nehnojíme, nechceme, aby květiny rostly nebo nasazovaly na květy. Pokud zjistíme výrazný růst nebo nasazování květů, okamžitě květy odstraníme a rostlinu přemístíme na chladnější místo. Značnou pozornost musíme také věnovat kontrole škůdců a nemocí – napadené rostliny je důležité včas odstranit a ostatní ošetřit postřiky, aby se předešlo šíření. A v neposlední řadě je třeba mít na paměti, že muškáty v době vegetačního klidu určitě nepřesazujeme.

Zazimování podle druhů: muškát převislý, anglický i vzpřímený

Muškáty převislé (Pelargonium peltatum) mají velmi dlouhé výhony, které zkrátíme přibližně o polovinu, kratší výhony můžeme ponechat. Ideální teplota je pro ně asi 8–12 °C. Důležitý je pak i jarní střih, který provádíme v březnu.

Muškáty anglické (Pelargonium grandiflorum) jsou opravdovými královnami mezi pelargoniemi, vyznačující se krásnými velkými květy a menšími listy. I proto mají trochu vyšší nároky na přezimování. Tyto muškáty je nutné seříznout a udržovat při teplotě do 10 °C. Je nutné je po celou dobu uchovávat pouze na světlém stanovišti a na jaře je vhodné přesazení do většího květináče.

Muškáty vzpřímené (Pelargonium zonale) neboli páskaté potřebují rovněž teplotu okolo 10–12°C. Není u nich potřeba dělat tak radikální řez – naopak, seříznout je můžete až na jaře a před zimou je nutné pouze odstranit staré listy a odkvetlé květy. Odřezky je pak možné použít k dalšímu množení.

Po příchodu jara

První přihnojení muškátů provedeme na začátku března a v tuto dobu rovněž začneme postupně navyšovat zálivku. Zastřihneme také jednotlivé výhony a řízky můžeme zasadit a získat tak nové sazenice. Na venkovní stanoviště rostlinky přemístíme ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že je nemůžou ohrozit mrazy.