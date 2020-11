Levandule lékařská je velmi odolnou trvalkou milující slunce, která nejlépe prospívá při pěstování v lehké písčité půdě. I přesto, že je levandule velmi nenáročná, je třeba jí před příchodem zimy věnovat trochu pozornosti.

Kdy zazimovat levanduli

Pokud pěstujete levanduli v záhonech, nejspíš víte, že díky své otužilosti většinou přežije zimu i bez zvláštní péče. Pokud se ale rozhodnete levandulím na podzim dopřát trochu svého času, odmění se vám příští rok bohatým růstem a záplavou nádherných květů. Ochranu potřebují hlavně mladé rostliny. A kdy nastává ideální čas levandule zazimovat? Určitě ještě před příchodem prvních mrazů a sněhu. Pozor si musíte dávat hlavně na včasné zazimování levandulí pěstovaných v květináči, protože díky nedostatku místa na kořeny u nich hrozí mnohem větší riziko poškození mrazy než u levandulí rostoucích v záhonech.

Jak zazimovat levanduli na zahradě

Levanduli je třeba na podzim lehce sestřihnout. Pravidelný střih květině dodává hustotu a hezký vzhled. Hlubší (tedy větší) řez necháme až na jaro. Na podzim by se to nemělo přehánět, aby rostlinka byla chráněna před mrazy – úplně postačí ostříhat pouze odkvetlé části květů a uschlé stonky.

Nyní nastává otázka, jak uchránit před zimou samotnou levanduli? Hlavní je zakrýt stonek. Ideální materiál na přikrytí je bílá netkaná textilie, která je prodyšná a propouští dostatek světla. Dostatečnou ochranu nám zajistí použití několika vrstev. Další z možností je přihrnout levanduli zeminou a přikrýt chvojím nebo můžeme využít slámu. Naopak naprosto nevhodné je listí nebo posekaná tráva, která zadržuje vlhkost a rostlina tak může chytit plíseň.

Přezimování levandule v květináči

Abychom levanduli v květináči před zimou ochránili, je nutné ji přenést na místo, kde nemůže být ohrožená mrazy. Ideální je prostor, kde je dostatek světla – například veranda, zasklená lodžie nebo nevytápěná chodba. Vhodné nejsou místnosti, kde může teplota vystoupat nad 15 °C, protože v teple se rostlina může začít probouzet. I v zimě je potřeba občas ji zalít, ale není třeba to přehánět.

Pokud nemáte k dispozici vhodný prostor, kam rostlinu na zimu uložit, můžete zkusit vytvořit vhodnou tepelnou izolaci nádoby, ve které ji pěstujete. Při dostatečné ochraně kořenového systému je totiž šance, že levandule zvládne i přezimování v květináči venku. Nejdříve najděte takové místo, kde bude květina dostatečně chráněna před větrem a případným sněhem. Pro samotnou ochranu květináče se doporučuje například obalit jej bublinkovou fólií a pytlovinou, ale využít můžete i polystyren. Nahoře rostlinám nechte vždy dostatečný prostor pro přísun světla a vzduchu. Další možností je zapustit květináč do záhonu na zahradě a na jaře jej opět vyndat.

Jak se starat o levanduli na jaře

Po příchodu jara nastává čas na přesun květináčů na své místo a odkrytí levandulí na záhonech. Vždy raději vyčkejte, až pomine riziko mrazíků. Velmi důležité je květiny na jaře omladit razantním střihem, který zajistí hustotu a bohaté kvetení. Střih je ideální provést na přelomu března a dubna. Nejdříve odstraníme omrzlé, poškozené a uschlé části a následně květinu zkrátíme klidně i o třetinu. Nedoporučuje se ale stříhat do dřevitých částí. Aby byla levandule co nejkrásnější, je potřeba se snažit při jarním střihu co nejvíce zachovat kulatý tvar.

Účinky levandule: Zklidňuje a zlepšuje spánek

Pod pojmem levandule se skrývá aromatická rostlinka, která je opravdovým balzámem pro tělo i duši. Díky svým uklidňujícím účinkům působí proti napětí, depresi, nervozitě a zlepšuje kvalitu spánku. Podporuje také trávení a má protizánětlivý efekt. Pestré využití pro ni najdete v domácnosti nebo při výrobě kosmetiky.