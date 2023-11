První mrazy už udeřily, a pokud pěstujete na záhonku či v květináči třeba na balkoně byliny, ale dosud jste je nezazimovali, pusťte se do toho! Připravte je na zimu tak, aby ji v pořádku přežily. S jednoletkami na další sezonu nepočítejte, vysejete si nové, zato dvouletky a trvalky vám porostou i napřesrok.

Pěstování alespoň pár druhů základních bylin zvládnete i v květináčích na parapetu. Pokud byste si je rádi ponechali i do příštího roku, musíte se o ně před zimou náležitě postarat. Poradíme vám, jak na to.

Bylinky můžete pěstovat jak na zahradě, tak v květináčích. Podívejte se na video a zjistěte, jakým chybám se rozhodně musíte vyhnout!

Jak zazimovat bylinky v květináči

Dvouletky i trvalky rozdělte na byliny méně odolné a odolnější. K těm prvním patří například bazalka a aloisie (ty už jistě máte doma), raději ale i rozmarýn, vavřín nebo citronová tráva. Tedy takové, jež by mrazy zničily či mohly zničit. Pokud jste je pěstovali jako nádobovky, přeneste je do prostor určených k zimování. Pakliže jste je měli umístěné v záhonu, přesaďte je nejdříve do květináčů.

Místo k zimování by mělo být chladné, ovšem s dostatkem světla, teplotou okolo deseti až dvaceti stupňů a přiměřenou zálivkou. Zeminu nechte vždy den nebo dva vyschnout a až poté rostliny zalijte, přibližně jednou za týden.

Ideální podmínky nabízí pro takto přezimující druhy zimní zahrada s chladnější teplotou vzduchu. Pokud však bydlíte v domě nebo paneláku, vystačí bylinkám i parapet nebo místo za oknem. Čím vyšší však teplotu v bytě máte, tím důkladnější zálivku jim poskytněte.

Jak zazimovat bylinky na zahradě

Většina zahradních bylinek snáší i mrazivé počasí, a může tak přes zimu bez problému zůstat v záhonu. Jde zejména o druhy jako petržel, pažitka, tymián, máta, estragon, šalvěj, yzop, meduňka, saturejka, oregano, levandule či libeček.

Prostor kolem rostlin, zvláště mladých, pokryjte mulčem, který udrží více vlhkosti a současně ochrání kořenový systém před mrazy, a jemně k nim vložte větve z jehličnatých stromů. Pokud jsou byliny již vzrostlé, s největší pravděpodobností zimu přežijí i bez takovéto ochrany.

Jak uchovat bylinky: Sušte je, zamrazte, naložte, nechte v lednici

Čerstvé bylinky můžete decentně sestřihnout ještě teď. Při jejich zpracování se nabízí hned několik možností – sušení, zamrazení, naložení do oleje nebo octa. Pro krátkodobé řešení postačí, když je necháte ve sklenici s vodou – takto se uchovává hlavně pažitka nebo petržel. Nevydrží však déle než čtrnáct dní.

Byliny si dlouho zachovávají svoji příznačnou vůni a chuť. Pokud chcete, aby si ponechaly i barvu, prosolte je. Připravte si čtyřikrát větší množství gramů soli, než kolik máte bylinek, a ponechte je v solném roztoku v lednici tak dlouho, jak potřebujete.

Nejjednodušší a také nejefektivnější metodou sušení bylin je jejich zavěšení za stonky v místnosti, kde je světlo a teplo. Dávejte ale pozor, aby na ně nedolehly sluneční paprsky; bylinky by zežloutly a ztratily by i svoji chuť. Následně je můžete nasekat nebo rozmělnit v hmoždíři, a získat tak koření.

Použít můžete i modernější metodu sušení, která přijde vhod zvláště těm, kdo nemají času nazbyt. Bylinky zabalte do papírového ubrousku a vložte do mikrovlnné trouby. Po třech až pěti minutách (záleží na množství rostlin) je vyndejte, budou usušené.