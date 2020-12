Pokud vám po sezóně vlašských ořechů zůstala velká zásoba, můžete si gratulovat. Jedná se totiž o nejvýživnější druh ořechů, který můžeme použít do buchet, vánočního cukroví a dalších pokrmů. Samotné skladování ořechů je tak trochu oříšek. Jsou náchylné na žluknutí, plesnivění nebo je napadají moli. Špatně skladované ořechy také brzy ztrácejí chuť. V lednici vám můžou vydržet i několik měsíců a v mrazáku až rok.

Pokud se ale rozhodnete je zavařit, můžete je konzumovat i několik let a budou stále jako čerstvé. Navíc tím ušetříte místo, protože zavařujeme pouze vyloupaná jádra, která nejsou tak objemná jako celé ořechy ve skořápce. Jádra jsou sama o sobě zranitelnější a zavařením jim zajistíme dlouhodobou trvanlivost.

Postup: Co je důležité před zavařováním?

Ořechy před loupáním musíme nejprve nechat dostatečně proschnout. Rozmístíme je na plátno nebo síto na větraném místě nebo poblíž topení. Doschnout se musí nechat i po vyloupnutí. K zavařování vybíráme pouze kvalitní plody, které jsou bez plísně a zápachu. Pozor, pořádné sušení může trvat i několik týdnů.

Zavařování ořechů v hrnci

Pro zavařování ořechů musíme použít dokonale umyté, vysterilizované a suché sklenice. Víčka použijeme šroubovací a nejlépe nová, kvůli nežádoucím pachům. Do sklenic nasypeme proschlá jádra ořechů asi 1 centimetr pod okraj. Můžeme lehce protřepat a případně ořechy ještě doplnit, pokud hladina klesne. Poté zavíčkujeme bez jakéhokoliv nálevu nebo vody a naskládáme do zavařovacího hrnce vedle sebe tak, aby se sklenice nedotýkaly. Následně zalijeme vodou asi do poloviny výšky sklenic a zavařujeme 10 minut od chvíle, kdy se voda začne vařit na mírnějším plameni. V případě potřeby můžeme sklenice zatížit. Po skončení sklenice vyndejte, otřete a otočte dnem nahoru, dokud nevychladnou.

Jak zavařit ořechy na sucho v mikrovlnce

Asi nejjednodušším způsobem je zavařování ořechů v mikrovlnné troubě. Vyloupaná jádra opět naskládáme do vysterilizovaných suchých sklenic a otevřené sklenice na sucho vložíme do mikrovlnné trouby. Ohříváme zhruba 2 minuty na nejvyšší stupeň, poté vyndáme, zavíčkujeme, otočíme ještě teplé dnem vzhůru a necháme takto vychladnout. Tímto způsobem lze zavařovat i další druhy ořechů, nejen vlašské.

Zavařování ořechů v troubě nebo myčce

Na začátku je to stejné, jako u předchozích postupů – vysušená jádra nasypeme do suchých a čistých sklenic, které zavíčkujeme nejlépe novými víčky. Horkovzdušnou troubu předehřejeme na 250 stupňů. Na dno plechu nebo pekáče rozložíme starou utěrku a naskládáme na ni zavíčkované sklenice. Poté zalijeme vodou do výšky asi 4 cm sklenic. Plech dáme do trouby a zavařujeme 8–12 minut se zapnutým horkovzduchem. Následně vyndáme a necháme vychladnout dnem vzhůru.

Pokud máte myčku, můžete vyzkoušet tento moderní způsob zavařování. Suchá jádra naskládáme do umytých sterilizovaných sklenic a důsledně zašroubujeme. Poté sklenice vložíme do myčky tak, aby stály rovně, a nastavíme nejdelší program, který myčka nabízí – pravděpodobně půjde o program na mytí hrnců. Po skončení programu sklenice vyndáme a opět necháme vystydnout víkem dolů.

Zavařené ořechy vydrží až 4 roky. Jak je skladovat?

Zavařené sklenice s ořechy uchováváme v suché, temné místnosti a chladu, ideální teplota pro skladování je 5–15 °C. Při správném uložení si zachovají tvar, vůni i chuť a vydržet můžou až 4 roky. Po otevření sklenici uložíme do lednice.