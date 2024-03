Vysejte si osení, aby do Velikonoc stihlo vyrůst! Tipy, co dělat, pokud nestíháte

K Velikonocům patří zelené osení. Pokud jste ho ještě nestihli zasít, učiňte tak co nejdříve, abyste na svátky měli na stole parádní dekoraci vzrostlou tak akorát, v níž vynikne každá kraslice či jiná velikonoční ozdoba. Jak na to?

Co je to osení

Tradiční zelené osení, zvané někdy také obilíčko či oseníčko, se na stolech objevovalo již v pohanských dobách, kdy byly Velikonoce chápány čistě jako svátek jara. Klíčící rostlinky naznačují blížící se příchod nového ročního období a s ním i práce na polích a v zahradách. Lístky mladého obilí se tradičně dozdobují pestře zbarvenými vajíčky či kuřátky z nejrůznějších materiálů a jsou i dnes chápány jako jedna z typických velikonočních dekorací.

Podívejte se, jak si osení jednoduše a vkusně ozdobit:

Kdy se seje osení

Osení vyklíčí a vyroste zhruba za deset dní od výsevu. Po této době je již krásné a může plnit svou dekorační funkci. Při běžné pokojové teplotě rychle raší a roste. Pokud byste ho vyseli výrazně dříve, přerostlo by, přepadávalo přes okraje misky a nepůsobilo vzhledně. Aktuálně máte opravdu nejvyšší čas!

Jak zasít osení?

K výsevu se nejvíce hodí pšenice a ječmen. Nemusíte ale po obchodech pracně hledat právě tyto druhy obilí, v obchodech se běžně prodává speciální směs pro výsev velikonočního osení. Krom semínek budete potřebovat jakoukoliv zahradní zeminu (když na to dojde, může to být jakákoli kvalitní zemina) a misku požadovaného průměru s hloubkou 10–15 cm.

Postup výsevu je snadný

Do misky dejte na dno zeminu asi do výšky 5–8 centimetrů. Mírně ji přitlačte a hustě posypte semínky, v tomto případě obilkami pšenice či ječmene. Semínka by neměla být na sobě, pouze hustě vedle sebe! Zasypte je vrstvou zeminy, asi 2 cm silnou. Tu opět jemně přitlačte: výsev je hotový.

Nyní zeminu zalijte a udržujte stále vlhkou! Ale pozor, vlhkou neznamená, že v misce vytvoříte bažinku či rybníček, to by semínka shnila. Na teplém a světlém místě začne osení brzy klíčit a růst.

Největší parádu udělá oseníčko v košíčku s kraslicemi. Do vhodného proutěného košíku umístěte výsevní misku i s osením. Košík také můžete vystlat nepromokavou fólií (např. plastovou) a osení vyset přímo do něj.

Co dělat, když vám velikonoční osení roste příliš rychle/pomalu či pokud vyséváte pozdě

Pokud jste osení už vyseli a začíná rychle růst, umístěte ho na chladnější, ale světlé místo. Tam se růst zpomalí.

Když jste naopak správnou dobu výsevu propásli o den dva , nejprve obilí na jeden den namočte do teplé vody. Nabobtná a rychleji vyklíčí. Rychleji poroste i v případě, že misku budete mít na topení.

, nejprve obilí na jeden den namočte do teplé vody. Nabobtná a rychleji vyklíčí. Rychleji poroste i v případě, že misku budete mít na topení. Jestliže už je na výsev pozdě (do Velikonoc zbývá už jen pět dní), stále existuje řešení. Vysejte řeřichu! Na misku umístěte vrstvu vaty, zalijte ji tak, aby byla nasáklá vodou, a na ni vysejte semínka řeřichy v rovnoměrné vrstvě. Řeřicha v teple klíčí do 24 hodin a 5 cm vysoká by měla být za 4 dny.

Osení po Velikonocích nevyhazujte, je to elixír mládí!

Máte po zimě stále pocit únavy nebo jen chcete dopřát svému tělu vitaminovou bombu? Osení vše vyřeší. Vyrostlé lístky ostříhejte, vyperte, zalijte trochou vody a rozmixujte! Vzniklé smoothie potom vypijte ráno ke snídani. Je to hotový elixír mládí: Vedle vitaminů a minerálů obsahuje také koenzym Q10 zaručující mladistvý vzhled celého těla!