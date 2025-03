Tipy architekta Jana Mackoviče:

1. U malého bytu má člověk pocit, že ho musí nutně co nejvíce využít a postavit či vestavit co nejvíce skříní a úložného prostoru. U obýváku je dobré to nepřehánět a nechat alespoň polovinu stěn nezastavěnou (ideálně zastavět jen jednu). Pocit příjemného obývání se dostaví zejména tehdy, pokud se nedostaví pocit skladu. Ten můžeme přesunout do chodby, předsíně…

2. Malé prostory obecně opticky zvětšují otevřené police na knihy apod., vytvářejí zároveň zajímavý výtvarný prvek. Věnovat jim ale jednu stěnu je více než dostatečné. Zbytek by měl být vyřešen velmi střízlivě a jednoduše hezkými solitérními kusy nábytku (křesílka, sedačka, stolek, stůl, židle, hi-fi…).

3. Je dobré, aby při vstupu do místnosti bylo jasné, jakou má funkci. U obývacího pokoje to znamená, aby dominantní bylo nízké sezení, popř. jídelní stůl apod. Pokud je v místnosti kuchyň či postel, je vhodné je vestavět a nezdůrazňovat. Při vytváření interiéru je třeba opatrně postupovat při používání prvků s dřevěným povrchem. Velice špatně se kombinují s dobrým estetickým výsledkem. Obecně je lepší použít pouze jeden přiznaně dřevěný materiál (např. podlahu). Pokud už dojde na dva různé, pak je třeba, aby byly v kontrastu (např. bříza vs. wenge).

4. U skříní a polic je vždy vhodnější je vestavět než jen postavit ke zdi. Zamezíme tak nechtěným spárám pro prach a pavouky. Prvky interiéru, které jsou vestavěné (podlaha, dveře, okna, knihovna…), by měly být co nejlépe materiálově a barevně sladěné. Mobilní prvky se dají čas od času obměňovat a dají se pojmout odvážněji.

5. Při rekonstrukci obývacího pokoje zvažte, zda design radiátorů odpovídá zbytku návrhu, a případně je vyměňte, nejedná se o velkou položku. Totéž s případnými záclonami či závěsy. Na závěr lze říci, že zpravidla méně nápadů je více (snažte se napočítat maximálně do tří), ale jsou i případy s hodně nápady ukočírovanými do zdárného konce.