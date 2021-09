Celý život toužím po velké koupelně s oknem, živými květinami a vanou volně stojící uprostřed místnosti. Stejně jako čtvrtina Čechů však bydlím v panelovém domě, takže si o takovém luxusu mohu nechat jen zdát. Zjistila jsem ale, že i koupelna malých rozměrů může vypadat hezky a zároveň být prakticky zařízená.

Zařizujete malou koupelnu? Pak se podívejte na následující video! Dozvíte se v něm, jaký nábytek, sanitární keramika, obklady a dlažba jsou do malých prostor nejvhodnější:

Na tmavé barvy zapomeňte

Pozor si dejte při výběru obkladů. Obecně platí, že pro malé prostory jsou vhodnější světlé barvy, které je opticky zvětší a prosvětlí. Pokud ale toužíte například po černém obkladu, který je módní a dodává koupelně elegantní nádech, použijte ho například jen na jednu stěnu nebo ho zkombinujte s bílým. Nikdy nekombinujte víc než tři základní barvy, dvě ale úplně stačí.

V každém případě se také vyhněte velkým a výrazným vzorům. Ty do malých koupelen rozhodně nepatří. Nejlepší jsou obklady jednobarevné, které můžete případně doplnit výraznější bordurou. Zapamatujte si, že obklad položený horizontálně prostor opticky rozšíří. Svislé kladení zase vizuálně oddálí strop a prostor protáhne do výšky.

Dejte přednost uzavřeným skříňkám

V případě malé koupelny je hned po obkladech nejdůležitější přizpůsobit tvar a velikost zařizovacích předmětů prostorovým možnostem. V dnešní době už výrobci nabízejí i celé sestavy vyvinuté speciálně pro panelákové koupelny. Odkládací plochy jsou potřeba, ale dejte si pozor na příliš různých poliček, které rozbíjí jednolitý a ucelený vzhled koupelny. Zkuste využít různé niky a hluché kouty, do nichž umístíte zabudované skříňky nebo police. Určitě také oceníte skříňku pod umyvadlem, která ukryje dostatek věcí běžné potřeby.

V koupelně samozřejmě nemůže chybět také zrcadlo. To navíc můžete využít k optickému zvětšení malých prostor. Zapomeňte ale na ta závěsná v rámu. Ideální je velké bezrámové zrcadlo, které je součástí obkladu. Pokud je to jen trochu možné, nebojte se použít velké zrcadlové plochy umístěné nejen nad umyvadlem. Když umístíte zrcadla na dvě protější stěny, dosáhnete efektu nekonečné místnosti. To ale někomu nemusí být příjemné.