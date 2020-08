Nezáleží na tom, zda máte doma budoucího prvňáčka nebo nastávajícího středoškoláka. Svůj pracovní koutek se stolem, kde si budou moci psát úkoly a učit se, potřebují oba. A i když každý z těchto pokojů pokojů bude zákonitě vypadat jinak, existují pravidla, kterých je třeba se při zařizování studentského pokoje držet. S těmi základními vás teď seznámíme.

Nevíte si rady s tím, jaké barvy použít při zařizování dětského pokoje? Lámete si hlavu nad tím, zda na takové místo můžete použít třeba sytě červenou, modrou a žlutou? Jak s barvami na takovém místě správně naložit, vám v následujícím videu vysvětlí Pavlína Blahotová, šéfredaktorka časopisu Nové proměny bydlení:

Chyby při zařizování: Umístění stolu a výška židle

Nejčastější a také nejzávažnější chybou bývá špatné umístění pracovního stolu. Ten by měl být umístěn co nejblíže k oknu kvůli dostatku přirozeného denního světla, ale tak, aby dítě sedělo zády ke zdi. Pozice zády do prostoru pokoje, případně zády ke dveřím, vyvolává v dítěti neklid, ztěžuje možnost soustředění. Zbytečně se pak navíc při učení vyčerpává.

Důležité samozřejmě je, aby měly stůl i židle tu správnou výšku. Ta by se obecně měla pohybovat v rozmezí 70 až 75 cm. Dítě by na židli u stolu mělo sedět tak, že bude sedět na celé židli, má mít srovnaná záda a ploskami nohou se dotýkat země. V případě, že by mělo nohy ve vzduchu, je třeba pořídit podnožník. U těch nejmenších školáků je ideálním řešením rostoucí nábytek.

Jakou lampičku a žárovku, jak na úložné prostory?

Chybět nesmí ani kvalitní lampička. Ta má ozařovat plochu z výšky 40 až 50 cm, úhel dopadu pak je 60 až 70°. Síla žárovky by měla být minimálně 60 W. Pravákovi ji umístěte vlevo, levákovi vpravo.

Samozřejmostí každého pokoje by měl být také dostatek úložných prostor, kam se dají umístit sešity, učebnice, pracovní potřeby, knihy i další učební pomůcky. Ideální je, pokud má stůl alespoň dvě zásuvky, chybět by neměl ale ani přídavný kontejner, nejlépe pojízdný.