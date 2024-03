Jak vytvořit krásnou zahradu

Pokračování 2 / 8

Setkání se zahradním architektem

Než architekta navštívíte, připravte si orientační plánek zahrady se všemi rozměry a vyznačením vchodů, cest, vodovodních a elektrických přípojek. Máte-li vedeny některé inženýrské sítě pod povrchem zahrady, zaneste je do plánu také, aby při hloubení jam nebo bazénu nemohlo dojít k jejich poškození. Když máte konkrétní představu o budoucí zahradě, můžete do plánu vyznačit, které stromy tam hodláte ponechat, kde co chcete pěstovat, kam budete uklízet nářadí, kde bude bazén, pískoviště nebo lavička. Myslete i na to, že zahrada se musí udržovat, a kolik času jste ochotni věnovat její péči.