Přemýšlíte o nějakém zajímavém a stylovém novém doplňku, který oživí váš interiér? Pak byste si určitě měli pořídit rostlinné akvárium. To může zdobit celou stěnu pokoje, stačí vám na něj ale i obyčejná váza či větší sklenice. Poradíme vám, jak ho založit a jaké rostliny pořídit, aby vypadalo pořád skvěle.

Definice rostlinného akvária je snadná, jde vlastně o jakoukoliv nádobu naplněnou vodou, v níž je alespoň jedna, klidně ale i několik desítek rostlin. Ty mohou volně plavat na hladině, být uchycené na nějakém předmětu, například kamenu či větvi, případně zasazené ve štěrku na dně. Výhodou oproti klasickým akváriím je, že chybí rybičky, které mají poměrně vysoké nároky na vybavení a potřebují každodenní péči. Správně založené rostlinné akvárium oproti tomu může být naprosto bezúdržbové.

Rostlinné akvárium: Jak ho založit a jde to i bez CO 2 ?

Záleží jen na tom, kolik místa máte k dispozici a samozřejmě i na skutečnosti, kolik času a peněz chcete investovat. Stačí vzít například vyšší skleněnou nádobu, napustit do ní vodu a jen tak do prostoru vložit jednu rostlinku, případně na dno nasypat pár kamínků a rostlinu zasadit do nich.

Pokud se rozhodnete pro akvárium s větším obsahem, neobejdete se nejspíš už bez substrátu nebo akvarijního štěrku na dno. Do něj nezapomeňte přidat aktivátor dna, což je dlouhodobě účinný substrát s urychlovačem růstu, který vám zajistí, že rostlinky budou dobře prospívat. Poté umístěte případné řádně vyčištěné dekorace, jako jsou kořeny a kameny, akvárium napusťte asi do jedné třetiny až poloviny vodou a zasázejte rostliny. Nakonec ho dopusťte vodou a případně přidejte speciální tekuté hnojivo. Inspiraci pro rostlinná akvária všech možných typů a velikostí, od těch nejjednodušších až po téměř umělecká díla, najdete ve fotogalerii v úvodu článku.

I když vám vhodně zvolené rostliny v akváriu porostou i bez dodávání CO 2 , s minimem světla a bez hnojení, i v tomto případě samozřejmě platí, že každá rostlina vypadá nejlépe, pokud má světla a živin dostatek. Jestli tedy chcete, aby se vám krásně vybarvily a měly velké listy, budete muset přidat osvětlení a občas přihnojit.

Jaké rostliny do rostlinného akvária?

Nejčastější chybou, kterou při zakládání rostlinného akvária můžete udělat, je výběr rostlin podle vzhledu. Soustředit se totiž musíte na ty nenáročné. Pokud chcete, aby v akváriu vypadaly stále pěkně a prospívaly, budete potřebovat druhy, které nepotřebují úpravu vody a daří se jim i v té úplně obyčejné vodě z kohoutku. Další podmínkou pro úspěšné pěstování je, že nevyžadují žádné speciální podmínky. Samozřejmě nesmí být ani náročné na živiny, maximálně je stačí občas přihnojit do vody. I když to může vypadat, že jsou tyto podmínky téměř nesplnitelné, nemusíte mít obavy. Je z čeho vybírat.

Pro zjednodušení vám přinášíme kompletní seznam těchto nenáročných akvarijních rostlin. Záleží jen na tom, jaká je vaše konečná představa o akváriu a jaká je jeho velikost.

Pokud se vám líbí rostliny s olistěnou lodyhou , sáhněte po těchto: Bacopa caroliniana, Bacopa caroliniana, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum demersum – růžkatec, Egeria densa, Hygrophila corymbosa Siamensis, Hygrophila corymbosa Siamensis, Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma, Limnophila sessiliflora, Limnophila sessiliflora Najas guadalupensis.

, sáhněte po těchto: Bacopa caroliniana, Bacopa caroliniana, Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum demersum – růžkatec, Egeria densa, Hygrophila corymbosa Siamensis, Hygrophila corymbosa Siamensis, Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma, Limnophila sessiliflora, Limnophila sessiliflora Najas guadalupensis. Nenáročné akvarijní rostliny s listovou růžicí a rostoucí z oddenku jsou tyto: Anubias barteri Coffeefolia, Anubias barteri var. Nana, Anubias barteri Coffeefolia – Anubis kávovníkolistý, Anubias barteri var. nana Golden, Anubias barteri Tetraploid, Anubias Tetraploid, Bucephalandra sp. green wavy, Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne wendtii Brown, Cryptocoryne willisii, Echinodorus grisebachii Amazonicus, Microsorum pteropus, Microsorum pteropus Trident, Microsorum pteropus Windelov, Sagittaria subulata, Vallisneria spiralis.

jsou tyto: Anubias barteri Coffeefolia, Anubias barteri var. Nana, Anubias barteri Coffeefolia – Anubis kávovníkolistý, Anubias barteri var. nana Golden, Anubias barteri Tetraploid, Anubias Tetraploid, Bucephalandra sp. green wavy, Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne wendtii Brown, Cryptocoryne willisii, Echinodorus grisebachii Amazonicus, Microsorum pteropus, Microsorum pteropus Trident, Microsorum pteropus Windelov, Sagittaria subulata, Vallisneria spiralis. Krásné a nenáročné jsou i akvarijní mechy Taxiphyllum alternans – Taiwan moss, Taxiphyllum barbieri – Java Moss a Vesicularia dubyana.

Taxiphyllum alternans – Taiwan moss, Taxiphyllum barbieri – Java Moss a Vesicularia dubyana. Z nenáročných plovoucích akvarijních rostlin pak vsaďte na Lemna minor a Riccia fluitans.

Aquascaping: koníček, kterému snadno propadnete

Pokud se vám rostlinná akvária a jejich zakládání zalíbí, můžete se pustit třeba do aquascapingu, což je vlastně vytváření kopie skutečné krajiny nebo přírodní scenérie pod vodou. Jde vlastně o aranžování kamenů, kořenů a akvarijních rostlin v akváriu tak, aby působily harmonickým a oku lahodícím dojmem. Existuje hned několik aquascapingových stylů, které jsou poměrně odlišné.

Nejznámější jsou přírodní akvária, která mají evokovat dojem miniaturní přírodní scenérie v akváriu. Holandská akvária jsou zase takovou zámeckou zahradou pod vodní hladinou. Uspořádání rostlin je přísně plánovité, jednotlivé skupiny rostlin jsou zřetelně oddělené. Stonkové rostliny jsou v podstatě permanentně zastřihávány a opětovně nově zasazovány. Taiwanský styl je naopak hravý a jde tak trošku o kombinaci přírodních a holandských akvárií. Jejich hlavním rysem je použití teras a pocit dosažení hloubky. Vedle toho bývají častou součástí i objekty, které mají připomínat určité věci, jako jsou například stromy vytvořené pomocí kořenů a mechu.