7 rad, jak zadržet vodu na pozemku v zahradě a snížit její spotřebu

Zalévat zahradu pitnou vodou je samozřejmě nejen neekologické, ale i neekonomické. Jde to však i jinak, když budete s vodou hospodařit chytře a když připravíte svou zahradu na horkou sezonu, ušetříte nejen peněženku, ale i přírodu. Pomocí několika jednoduchých změn je totiž možné snížit spotřebu vody na zahradě i o 50 procent. Začněte od půdy, zamyslete se nad rostlinami a zachytávejte dešťovku.

Zalévat dešťovkou se vyplatí. Pořiďte si vlastní sudy. Kde a za kolik?

Pečujte o půdu

Není půda jako půda a některá má vyšší schopnost v sobě zadržet vodu než jiná. Například písčitá zemina má jen malou schopnost vodu vázat, zatímco jílovitá jí pojme poměrně hodně. Písčitá půda tedy rychleji vysychá, jílovitá má zase sklony k přemokření.

Zadržování vody v půdě napomáhá organická hmota, která zlepšuje její strukturu. Kompost přidaný do půdy dodá nejen živiny, ale zároveň umožní půdě s vodou lépe hospodařit – odvodnit se, nebo vodu zadržet.

Mulčujte organicky

Mulčování záhonů a kolem kořenů keřů a stromů na jaře zabraňuje nejen růstu nechtěných plevelů, ale také odpařování vlhkosti během období sucha. Mulčování tedy pomáhá udržovat půdu déle vlhkou, ale zároveň v ní udržuje stabilnější teplotu. V létě se zem tak nezahřeje, v zimě tolik nepromrzá.

Nejlepší jsou organické mulče – posekaná tráva bez přípravků na hubení plevele, stálezelené jehličí, drcená kůra a podzimní listí. Všechny tyto materiály dodávají půdě živiny.

Zalévejte chytře

Je několik typů zavlažování a každé rostlině a každému typu půdy prospívá něco jiného. Když potřebujete zavlažit trávník nebo neosázenou plochu, použijte postřikovač. Hadice a konve přijdou na řadu, když potřebujete zalít jednu konkrétní rostlinu, protože umožní dostat vodu přímo k jejímu kořenovému systému. Okolní půda zůstane suchá, což omezuje růst plevele.

Chytrým řešením jsou průsakové hadice. Uplatní se všude tam, kde mohou být schovány pod půdou či mulčem, protože tak se zabrání odpařování. Průsaková hadice umožní zalévání rostlin v řadě, ale nejlepší je její použití v těžkých půdách, kde voda neprotéká dolů, ale šíří se do stran. Voda z hadice steče přímo ke kořenům, takže až 90 procent je skutečně k dispozici rostlinám. Podobně fungují automatizované zavlažovací systémy, které šetří čas i námahu, ale jsou tou nejdražší variantou.

Také denní doba, v níž zaléváte, je důležitá. Po ránu dochází k menšímu odpařování, zatímco odpoledne se odpaří vody hodně. Zalévání večer může zapříčinit výskyt houbových chorob. Ve vrcholném létě je ale nejlepší zalévat večer, protože ranní závlaha by se hned odpařila.

Plánujte sázení a pečujte o rostliny

Než zasadíte novou rostlinu, ať už květinu, nebo stromek, zjistěte si, jaké rostlina potřebuje podmínky pro svůj růst. Nejen kolik slunce, stínu a jaký typ půdy potřebuje, ale také jaké má nároky na vodu. Pak sesaďte rostliny se stejnými nároky dohromady.

Malý tip – rostliny s vyšší spotřebou vody umístěte poblíž domu, abyste je mohli snadno zalévat. Ty, které tolik vody nepotřebují, umístěte na vzdálenější konce zahrady.

Rozhodně se vyplatí zasadit trvalky, které veškerou vodu, kterou potřebují, získají z deště. Nejlepší volbou obvykle bývají původní rostliny, které jsou přizpůsobeny klimatu, typu půdy a přirozenému množství srážek. Může se stát, že v období sucha budou potřebovat zalít, ale rozhodně ne tolik, kolik rostliny, které přizpůsobeny místnímu klimatu nejsou. Původní rostliny jsou obecně odolnější proti škůdcům, potřebují jen málo hnojiva a jsou méně náročné na údržbu. Než se rozhodnete zasadit do své zahrady nepůvodní rostliny, ujistěte se, že jsou dobře přizpůsobené klimatu, aniž potřebují nadměrné množství vody. Výjimkou jsou rostliny, které jsou už suchu přizpůsobeny, kupříkladu ty ze středomoří:

Nechte trávu povyrůst

Je to trend, který se pomalu rozšiřuje na mnoha místech, a je to z dobrých důvodů. Tím, že necháte trávu vyrůst alespoň do výšky 8 centimetrů, ochráníte její kořeny. To snižuje odpařování. Vyšší tráva navíc brání růstu plevele.

Zachytávejte dešťovku

I když žijete v oblasti, kde prší jen málo, třeba na jižní Moravě nebo v podhůří Krušných hor, pořád z nebe padá voda, kterou můžete používat na zalévání. Zachytávat dešťovku je přitom jednoduché, i když obyčejný sud pod okapem už většinou spotřebu vody na zahrádce nepokryje. Lepší je sbírat dešťovou vodu do nádrží. Prodávají se nadzemní i podzemní, obě mají několikanásobně větší objem než obyčejný sud.

Znovu použít na zahradě lze i takzvaná šedá voda, tedy voda, která odteče z vany, sprchy, pračky a myčky nádobí. Můžete si tuto vodu odvádět do podzemní nádrže. Mýdla i obyčejné prostředky na nádobí jsou pro rostliny neškodné, vyhněte se ale přípravkům obsahujícím bělidlo, dezinfekčním prostředkům, soli do myčky nebo silnějším čisticím prostředkům. Ty mohou poškodit rostliny nebo půdu.

Vytvořte si jezírko

Zahradní jezírko poslouží nejen jako okrasný prvek, ale když jej šikovně uzpůsobíte, ptáci a další zvířecí návštěvníci vaší zahrady si z něj udělají pítko. Nejlepší je, pokud bude jezírko napájeno dešťovou vodou, případně když bude zachytávat vodu vyvěrající na zahradě. Jezírko je dobré budovat v nějakém polostínu, aby nedocházelo ke zbytečnému odpařování vody. Pokud bude jezírko z přírodních materiálů, může se stát zdrojem vláhy pro okolní rostliny. I betonové či plastové nádrže však dokážou vytvořit ve svém okolí příjemnější klima.