Láhev vína nebo něčeho ostřejšího patří mezi oblíbené dárky. Ať už ji ale někomu chceme postavit pod stromeček nebo ji neseme na návštěvu jako pozornost, měli bychom jejímu zabalení věnovat stejnou pozornost jako samotnému výběru.

Jak zabalit láhev do papíru?

Hezky zabalit hranatou krabici není žádná věda, láhev se ale balí podstatně hůř. Jak na to?

1. Vyberte si balicí papír a ustřihněte si ho na správnou velikost. Tu zjistíte tak, že láhev, kterou budete balit, na něj položíte a necháte si asi dva a půl centimetru na spodní straně a nejméně dvacet centimetrů nahoře nad hrdlem. Potřebné rozměry si z rubové strany poznačte tužkou. Pozor také na to, abyste měli dostatečně velký papír na obalení kolem dokola. Zbytky papíru ze všech stran odstřihněte.

2. Láhev znovu pečlivě umístěte na ustřižený balicí papír a pusťte se do balení. Abyste měli jistotu, že papír nebude během práce po hladké láhvi klouzat, přichyťte jeho okraj k láhvi průhlednou lepicí páskou. Láhev teď zabalte kolem dokola tak, aby byla celá zakrytá. Konec papíru pak pečlivě po celé délce přilepte průhlednou páskou.

3. Nyní zabalte spodní část láhve tak, že papír během otáčení láhve prsty skládejte jakoby do trojúhelníků a stlačujte ke dnu láhve. Nakonec zabezpečte lepicí páskou.

4. Pro vytvoření efektu vějíře nad hrdlem horní převis papíru dlaní zploštěte a začněte ho od horního okraje skládat směrem dolů do harmoniky. Když dosáhnete hrdla láhve, zajistěte harmoniku ve středu přelepením páskou k hrdlu z obou stran.

5. Nyní už jen vějíř spojte k sobě tak, abyste vytvořili oblouk. V tomto okamžiku můžete například ještě nalepit nějakou stuhu po celé délce láhve a připevnit ji v místě, kde se obě strany vějíře potkávají. Nakonec už jen připevněte nějakou hezkou mašli či jmenovku a máte hotovo.

Jak vtipně zabalit láhev? Třeba do staré košile!

Nechcete použít klasický papír? Existují desítky originálních způsobů, jak zabalit láhev alkoholu. Stačí zapojit fantazii a kreativitu.

Využít můžete třeba rukáv košile vyřazené ze šatníku. S manžetou kolem hrdla bude každá láhev vypadat elegantně. Doladit to můžete ještě nevyužitou kravatou nebo motýlkem. Trendy jsou také pleteniny. Oblečte proto do nich klidně i láhve. Pokud neumíte háčkovat nebo plést, stačí odstřihnout rukávy z nějakého staršího svetru, který už nenosíte, láhve do nich zabalit a ozdobit hezkou mašlí. Pokud jsou jedním z dárků také ponožky, použijte je. Do jedné láhev vsuňte a druhou ovažte kolem hrdla.

Další inspiraci najdete v naší fotogalerii v úvodu článku, kde je více než padesát fotek s tipy, jak zabalit láhev jako dárek.