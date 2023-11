Je škoda nechat během zimního období skleník ladem. Nabízí se totiž hned několik možností, jak jej využít. A to i v případě, že váš skleník není vytápěný.

Jak připravit skleník na zimu? Zvládnete to ve 3 krocích

Vyčištění skleníku: Prostor skleníku zbavte zbytků starých rostlin, důkladně zryjte a pohnojte půdu. Zkontrolujte skla a rámy, případně je opravte. Vnitřní skla je dobré omýt a vydezinfikovat, což se rozhodně vyplatí obzvlášť v případě, pokud se vám během letní sezóny na rostlinách objevila plíseň či nějaké houbové onemocnění. Dezinfekce zeminy: k dezinfekci použijte dusíkaté vápno. Jedno kilo vápna rozhoďte na deset metrů čtverečních půdy a poté hluboce zaryjte. Dusík zbaví půdu houbových patogenů a vajíček různých živočichů, například slimáků. V okamžiku, kdy dusík zaryjete do půdy, je nutné zeminu důkladně prolít vodou, protože teprve voda dusík aktivuje. Zničení mikroorganizmů, spor plísní a přezimujících škůdců (například mšice či svilušky): Ukrývat se mohou nejen v půdě, ale i na konstrukci skleníku. Poradí si s nimi sirné svíce. Jde vlastně o smotky papíru namočeného v síře – jak papír hoří, síra se uvolňuje do okolí a dezinfikuje. Svíci je třeba umístit do nehořlavé nádoby, zapálit a poté skleník co nejrychleji opustit, uzavřít dveře a utěsnit je. Dezinfekce probíhá asi čtyři hodiny, poté je třeba prostory důkladně vyvětrat. Sirnou svíci seženete v zahradnických potřebách i hobby marketech, stojí většinou do stokoruny.

Zimování rostlin ve skleníku

Do vydezinfikovaných skleníků můžete umístit mrazuvzdorné trvalky, dvouletky, cibuloviny, ale i okrasné a ovocné dřeviny v kontejnerech. Ačkoliv ve stavbě není o mnoho tepleji než venku, stěny skleníku ochrání rostliny před studeným větrem.

Pokud zde ale chcete přezimovat choulostivější rostliny, důkladně utěsněte každou škvírku. Také můžete skleník opatřit dodatečnou vnitřní izolací. Poslouží například nopková fólie, obyčejná bublinková fólie či polystyrenové desky. Zateplit skleník se vyplatí alespoň ze severní strany. V případě zakrytí celého skleníku je třeba postarat se rostlinám o střídání světla a tmy a také o přísun čerstvého vzduchu.

V případě, že dokážete zajistit, aby teplota uvnitř skleníku neklesla pod bod mrazu, mohou v něm přezimovat podzimní chryzantémy, muškáty či další méně náročné kvetoucí rostliny.

Jak vytopit skleník bez elektřiny?

Vytápění skleníku, který je napojený na elektřinu, je jednoduché. Pokud v něm udržíte teplotu kolem 10 stupňů Celsia, můžete si některé druhy zeleniny pěstovat po celou zimu. Poslouží přímotop s větrákem a termostatem nebo topné kabely, které se umísťují přímo do záhonů.

Ale temperování skleníku, tedy udržení vnitřní teploty lehce nad nulou, lze i bez elektřiny. Už naši předci vytápěli skleník pomocí svíček, které nechali hořet pod obráceným keramickým květináčem. Ten má dvě výhody – teplo neuniká vzhůru a nahřátá keramika ještě nějakou dobu vyzařuje naakumulované teplo.

V případě velkých mrazů pak můžete přidat přenosné plynové vytápění a propanbutanové ohřívače. Do skleníku lze nainstalovat i klasická kamínka, poté je ale třeba postarat se o vyvedení kouřovodu.

Co vyset v listopadu

Teď v listopadu můžete zasít zeleninu, ze které se budete těšit příští rok brzy na jaře. I v nevytápěném skleníku přezimují semena kozlíčku polníčku, špenátu, rukoly, petržele, ředkviček, ozimého salátu nebo třeba kerblíku.

Můžete si zde též předpěstovat vlastní sazenice kedlubny, kapusty a květáku. Vzrostlé rostlinky ale před mrazem chraňte netkanou textilií.

Pokud do skleníku něco zasadíte, nezapomínejte na pravidelnou přiměřenou zálivku a větrání. To by ale nemělo probíhat při mrazech větších, než je –5 °C.