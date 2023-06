Řešení úložného prostoru v této skříňce nemusí být právě kvůli odpadu tak jednoduché, ale to neznamená, že je nemožné. Profesionálně vyrobené poličky a organizéry jsou krásné a funkční současně.

Většina lidí postaví pod dřez koš na odpadky, ale druhá polovina skříňky zůstane často nevyužitá. Na dno skříňky sice můžete položit nějaké čisticí prostředky, ale pořád zbývá dostatek volného prostoru... Chce to nějaké jednoduché police a do nich košíky. Množství uložených věcí se rázem znásobí.

Do průhledné poličky na dvířkách můžete vyskládat tablety do myčky. Za pozornost určitě stojí plastový pořadač na igelitové tašky a sáčky, který se obvykle staví do vertikální polohy, zde je připevněn horizontálně – vejde se tak vedle dřezu, který jinak zabere celou horní část skříňky.