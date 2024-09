Jak zpracovat papriky: Recepty a tipy na teď i na zimu

Plněné papriky v rajské omáčce zůstávají klasikou. Jak je udělat nejlepší?

V každé rodině se plněné papriky dělají trochu jinak, i když základní suroviny jsou tytéž: vydlabané paprikové lusky podle počtu strávníků, náplň z mletého masa a rajská omáčka z čerstvých rajčat nebo protlaku, případně z obojího.

Do každého receptu s plněnými paprikami se paprikové lusky seříznou a dutá část se vyčistí od semínek a vyčnívajících žeber, na nichž jsou semínka uchycena. Pak se papriky naplní masovou směsí – obvykle takovou, jakou jste zvyklé dělat na karbanátky nebo mletou sekanou. Nemusíte dávat majoránku, zato česnek se hodí i k paprikám.

Omáčka má cibulový základ, k podušené cibuli můžete přidat i oloupaná čerstvá rajčata a rajčatový protlak. Někdo přidává i trochu kečupu pro výraznější chuť. Omáčka se povaří a rozmixuje, většinou se nemusí zahušťovat. Přelije se zpět do kastrolu, kam se přidají asi na půl hodinky dusit naplněné papriky.

Zkuste jiný způsob: Papriky plněné houbami

Trochu jiné plněné papriky si můžete uvařit v houbové sezóně. Postačí vám k tomu čerstvě nasbírané houby a na stole budete mít něco nového. Recept je jednoduchý a levný, nemusíte kupovat maso a věřte, že si pochutnáte.

Potřebujete:

4 velké papriky

1 středně velkou cibuli

40 dkg čerstvých hub

2 vajíčka velikosti M

sýr na strouhání

máslo na smaženici

sůl

pepř

kmín

Očištěné houby poduste na másle se solí, kmínem a pepřem. Jakmile změknou, přidáte vejce a necháte ztuhnout. Smaženicí pak plníte podélně rozpůlené papriky. Položíte do pekáčku náplní navrch, zapečete a před koncem posypete strouhaným sýrem, aby se roztál. K takto upraveným paprikám se hodí brambory i dobrý chleba.

Papriky plněné kuřecím masem

Trochu pracnější příprava vás jistě neodradí, hotový oběd bude slavnostnější a chuťově zajímavější než klasická úprava. Kuřecí maso je dietnější, chutná i dětem, které mnohdy nad masem ohrnují nos.

Potřebujete:

4 velké spařené papriky

8 dkg žampionů z konzervy

20 dkg kuřecích prsíček

větší cibule

lžíce hladké mouky

1 dl smetany

sůl

pepř

pažitka

muškátový oříšek a květ

citronová šťáva

Na másle osmahněte cibuli a přidejte drobně nakrájená kuřecí prsa, osolená a okořeněná podle chuti. Vydušené maso zaprašte moukou, krátce osmahněte a zalijte smetanou, přidejte žampiony a vše řádně promíchejte. Koření dejte až před koncem varu. Hustou směsí naplňte papriky a pár minut nechte zapéct.

Stává se, že některému strávníku nechutnají uvařené papriky. Udělejte pro něj z náplně jen pár masových kuliček do omáčky.

Šťávu ochutíte trochou citronové šťávy a jemně nasekanou pažitkou. Jako příloha se hodí rýže nebo brambory.

Papriky jako přílohy k masu

Pokud máte z vlastní sklizně paprik nadbytek, můžete z nich uvařit jednoduchou přílohu k masu. V tomto případě se papriky dusí třeba ve smetaně:

½ kg čerstvých paprik

6 dkg másla

2 dl smetany,

sůl

Očištěné, na nudličky nakrájené papriky podusíte na másle, osolíte podle své chuti. Hodí se i ke skopovému masu, pokud ho vaříte.

V rajčatové šťávě dušené papriky se připravují podobně. Nejprve si na másle podusíte cibuli, přidáte česnek a asi 20 dkg oloupaných nakrájených rajčat. V rozvařené procezené směsi pak podusíte papriky pokrájené na silnější nudle.

Paprika je výborná na lehké letní večeře

Z čerstvých paprik můžete udělat pomazánku v kombinaci s taveným sýrem (nebo tvarohem a česnekem), podle toho, jak jste zvyklí. Lusky pokrájené na drobné kousky umíchejte s ostatními ingrediencemi nebo je rozmixujte na hladkou hmotu.

Saláty se dají kombinovat z rajčat a paprik, lze přidat olivy nebo balkánský sýr, případně hrubě strouhaný sýr, který máte rádi. Trochu olivového oleje zjemní chuť salátu.

Papriky usušené do zásoby na zimu: Jak na to?

Sušené papriky se vám budou v zimě hodit dvojnásob. Nepoužijete je sice na chlebíčky jako čerstvou papriku, ale do polévek, omáček a k minutkám je sušina vynikající.

Paprikové lusky se po omytí osuší, zbaví semínek a připraví k sušení nakrájené na kolečka nebo půlcentimetrové proužky. Papriky se mohou sušit bez úprav nebo pět minut blanšírovat ve vodě nebo v páře, což je šetrnější způsob (do hrnce s těsnou poklicí se nalije voda a na knedlíkovém pařáčku se papriky uvedenou dobu dusí v páře).

Blanšírování před sušením uchová lépe původní barvu sušených paprik.

V sušičce při teplotě padesát stupňů trvá sušení osm až deset hodin, podle síly stěn paprik. Plody by měly být po správném usušení křehké. Skladují se podobně jako sušené houby, před vařením se namočí do vlažné nebo teplé vody zhruba na dvacet minut, aby byly pružné.

V mrazničce vydrží papriky půl roku

Před mrazením je třeba očištěné papriky zbavit semen, rozpůlit nebo nechat vcelku, případně nakrájet na proužky. Takto připravené papriky krátce potopte na cedníku do vařící vody, poté nechte vychladnout. Zchladlé uložte do vakuovacích sáčků (pokud máte odsávačku) a uzavřete. Z mikrotenového sáčku se snažte vytlačit co nejvíce vzduchu a uzavřený uložte v mrazáku v místě s nejnižší teplotou kvůli rychlejšímu zmrazení.