Ze kterých plodů se hložinky konzumují?

Plody hlohu, nazývané též hložinky, se vyskytují v různých barvách i velikostech. Nejčastěji se můžete potkat s drobnými, červenými plody hlohu obecného či hlohu jednosemenného. Jedlý je i hloh peřenoklaný, který produkuje plody větší a rubínové barvy. Jako ovoce můžete sbírat i plody dalších hlohů, zejména hlohu středozemního, východního nebo mexického a dalších amerických druhů. Jsou dužnaté, šťavnaté a příjemné chuti.

Obecně pak lze říct, že ke konzumaci či kvůli léčebným účinkům lze využít většinu původních (jak z Česka, tak ze Severní Ameriky) odrůd. Vyšlechtěné hlohy, pěstované hlavně pro okrasu, účinných látek obsahují méně, a některé jsou dokonce nejedlé.

Kdy hložinky sbírat a jaké je jejich využití

Plody hlohu dozrávají obvykle od poloviny září až do konce října, ke zpracování se sklízejí v plné zralosti. Plody hlohu obecného a jednosemenného by měly být sytě červené, plody hlohu mexického oranžové a peřenoklaného rubínové. Všechny by ale měly být nepoškozené a nečervivé.

Hložinková marmeláda

Nejčastěji se z hložinek připravuje marmeláda. Nejprve je tedy natrhejte, očistěte a zvažte. Poté je rozmačkejte, co nejvíc můžete. Na jeden kilogram přidejte půl litru vody a vařte do změknutí. Protože hložinky obsahují velké množství zrníček, propasírujte směs přes síto. Do šťávy vmíchejte cukr a opět povařte. Až tekutina získá potřebnou konzistenci, nalijte ji do sklenic.

Pomazánka na lívance

Směs hložinek s medem a cukrem je ideální jako pomazánka na lívance, vafle a palačinky. Půl kila omytých hložinek promíchejte s 200 gramy cukru a promixujte tyčovým mixérem. Přepasírujte, přidejte dvě lžíce kakaa a tři lžíce medu. Dobře promíchejte, skladujte v lednici a rychle spotřebujte.

Hložinkový likér

Ze semínek a slupek můžete udělat likér. Stačí je naložit do cukru a kvalitního alkoholu a nechat měsíc macerovat. Můžete z nich připravit i sušený čaj, kdy přidáte oblíbené koření (například skořici, badyán, vanilku) a další oblíbené ovoce nakrájené na kousky a necháte dobře vysušit v troubě či sušičce. Skladujte v suchu a temnu, na čaj pak použijte jednu lžíci směsi, kterou necháte deset minut louhovat ve vroucí vodě.

Hložinky využijete i sušené

Čaj si můžete připravit i ze samotných sušených hložinek. Dvě lžíce plodů vložte do půl litru vody a deset minut povařte. Popíjejte dvakrát denně. Působí proti ledvinovým kamenům, ale hlavně jako tišící prostředek. Kdo nemůže večer usnout, měl by si před spaním uvařit právě hlohový čaj s medem. Lze jej použít i jako lék při únavě, nedostatku energie, závratích, pocitech strachu a nervozity.

Jaké mají hložinky účinky

Hlohy patří mezi léčivé rostliny, k čemuž lze použít všechny hlohy rostoucí v Česku. Podle webu bylinkyprovsechny.cz je nejdůležitější jeho použití pro nemocné srdce, neboť posiluje a prokrvuje srdeční sval, uklidňuje a povzbuzuje činnost srdce, odstraňuje silné bušení srdce a arytmii, rozšiřuje věnčité tepny kolem srdce (tepny zásobující srdeční sval myokard), výrazně zlepšuje a stabilizuje srdeční činnost a blahodárně působí při angině pectoris.

Mimo přímý účinek na srdce pomáhá i při průvodních chorobách. Reguluje krevní tlak, hlavně pokud je vysoký, uvolňuje a čistí vápenaté usazeniny v cévách (ateroskleróza), čímž zlepšuje krevní oběh.

Hloh ale působí velmi pomalu, je třeba jej užívat několik týdnů až měsíců a nesmí se užívat s dalšími léky na srdce.

Hložinková tinktura

Největší léčivé účinky mají hložinky používané v tinktuře. Tu připravíte tak, že čerstvě natrhané hložinky omyjete, osušíte a nakrájíte na malé kousky. Vložte do sklenice a zalijte kvalitním alkoholem (vodkou či slivovicí). Nechte zhruba měsíc, pravidelně protřepávejte. Nakonec je třeba směs přecedit přes plátýnko a tinkturu přelít do čisté uzavíratelné lahve. Užíváme třikrát denně 20–30 kapek tinktury.