Prastará léčivka

Violku vonnou lidově zvanou fialka najdete na horských svazích, v lese pod stromy, kolem řek, na loukách, ale i u plotů a zdí. Rostlinka je to nenáročná, dokáže růst i uprostřed panelového sídliště. Na její sběr si ale vybírejte čistá místa a vyrazte na něj ráno, abyste mohli naplno využít jejich sílu.

Fialka patří mezi nejstarší léčivé rostliny, již ve starověkém Řecku se její vůně užívalo jako léku proti bolesti hlavy. Dnes je její použití mnohem širší, ukázalo se totiž, že obsahuje saponiny, odoratin, vápník, železo a vitaminy A a C.

Díky těmto látkám dokáže tahle jemná bylinka léčit problémy dýchacích cest, jako je kašel, který dokáže utišit, chrapot, a rozpouští hleny. Ulevuje i při chřipce či astmatu. Síla fialek čistí krev a detoxikuje organismus a pomáhá při kožních potížích, zevně působí i na dnu, revmatismus a záněty svalstva. Dokáže příznivě působit na krevní tlak a uklidňuje.

Fialky kvetou v březnu a dubnu, v tuto dobu můžete vyrazit na louky a do řídkých lesů a léčivou sílu fialek uschovat na pozdější použití. Květy lze nasušit a připravit z nich čaj, který nejlépe funguje, když se květy nezalévají vroucí, ale jen horkou vodou.

Zavařte fialky do sklenic

Fialovou barvu a vůni můžete zkrotit i do sirupu. Ten můžete připravit dvěma způsoby – horkou a studenou cestou.

Sirup z fialek vařený

V prvním případě budete potřebovat zhruba 30 gramů fialek natrhaných na čistém místě. Množství odpovídá zhruba dvěma hrstem. Fialky opláchněte pod tekoucí vodou a zalijte litrem převařené horké vody. Nechte louhovat do druhého dne. Druhý den květy přeceďte přes pláténko a pořádně vymačkejte, ať ani kapka léčivé vody nepřijde nazmar. Pak přisypejte kilo a půl cukru. Můžete zvolit bílý nebo třtinový. Druh cukru se podepíše na barvě výsledného sirupu. S bílým cukrem bude jasně fialový, s třtinovým bude tmavší, karamelovější.



Směs přiveďte k varu, přidejte polévkovou lžíci kyseliny citronové, která poslouží jako konzervant, a přiveďte k varu. Na mírném plameni vařte 45 minut, dokud směs nezhoustne do konzistence sirupu. Sirup nalijte do čistých, nejlépe sterilizovaných skleniček. Jako u marmelád otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout.

Fialkový sirup zastudena

Druhý způsob přípravy sirupu je úplně jednoduchý, i když fialkových květů budete potřebovat víc. Pak už stačí jen cukr, zhruba kilo na jednu sklenici. Do sklenice nasypte centimetr fialkových květů a zasypte centimetrem cukru. Vrstvy stále střídejte, dokud sklenice nebude plná. Přidejte šťávu z jednoho citronu v bio kvalitě a sklenici uzavřete nebo zavíčkujte.



Sklenice by měla být na slunném místě a občas je třeba obsah protřepat. Fialky postupně pouští šťávu, ta rozpouští cukr a vzniká sirup. Proces trvá asi dva měsíce. Nakonec je třeba květy přecedit přes plátýnko, květy ještě důkladně vymačkáme, abychom nepřišli ani o kapku vzácné šťávy. Nakonec nalijeme do lahví a skladujeme v lednici.

Fialkový olej uleví od popálenin

Z fialek si můžete připravit olej, který vám uleví zejména od popálenin od slunce. Lze ho použít i na další kožní obtíže, jako jsou různá poranění, ekzémy, odřeniny, akné a vyrážky. Postup je jednoduchý – hrst čerstvě natrhaných fialek přelijte čtvrt litrem kvalitního slunečnicového oleje. Květy nechte alespoň týden naložené, teprve pak přeceďte a olej uložte do spíže.