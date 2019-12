Je symbolem Vánoc. Jeho zvuk totiž o Štědrém večeru všem dává jasně najevo, že Ježíšek už nadělil dárečky pod stromeček, a je tak čas jít se podívat, co komu letos vlastně přinesl. Zároveň však má zvonek i další, mnohem hlubší význam, a to symbolicky ochránit naše srdce před lakotou a připomínat nejdůležitější věci – že na světě je láska a soucit nad všechna hmotná bohatství. Traduje se také, že jeden zvoneček bychom měli každoročně darovat někomu srdci drahému.

Návod na vánoční zvoneček z korálků

Proto vám přinášíme návod právě na zvoneček z korálků. Nenechte se odradit tím, že jde o poněkud titěrnou práci. Výsledek totiž rozhodně stojí za to! A pokud budete postupovat přesně podle fotografií v galerii, hravě to zvládnete. Do výroby této ozdoby můžete klidně zapojit i děti. Vše, co budete potřebovat, zakoupíte ve specializovaných obchodech s korálky a hobby sortimentem.

Budete potřebovat:

korálky dvoudírkové – rokajl SuperDuo pastel fialový

korálky – rokajl Preciosa 10/0 perleť – bílá mléčná

korálek s popraskaným efektem – praskačka o průměru 6 až 8 mm fialová

silonový vlasec o průměru 0,25 mm (stačí cca 1 metr)

ketlovací nýt – délka 40 mm

jehla na perličky

špičaté kleštičky

Postup:

1. Na silon si navlékněte 4 fialové korálky SuperDuo a udělejte uzlík.

2. Jeden konec silonu veďte druhou dírkou korálku zpět, přidejte dva nové korálky, provlékněte volnou dírkou dalšího korálku, opět přidejte dva nové korálky a takto pokračujte do konce řady.

3. Na konci zase provlékněte silon i druhou dírkou korálku, aby vedl zpět. Nyní přidejte jeden nový korálek, provlékněte volnou dírkou dalšího korálku a stejným způsobem pokračujte do konce řady. Druhý konec silonu můžete ustřihnout, aby vám nepřekážel. Při práci vám bude stačit jeden konec.

4. Silon opět protáhněte volnou dírkou korálku, z něhož silon vychází, a přidávejte stejným způsobem další korálky (nový – původní – nový).

5. Když silon utáhnete, vznikne vám tvar, jaký vidíte na postupové fotografii. Tímto způsobem navlékněte celkem 6 řad. Můžete však udělat méně či více řad podle toho, jak chcete mít zvonek vysoký.

6. Spodní rozšířenou část vytvoříte tak, že na silon navléknete mezi stávající korálky vždy dva nové.

7. Nakonec provlékněte silon střídavě SuperDuem a bílým rokajlem 10/0. Na konci utáhněte, zauzlujte a konec silonu ustřihněte. Základ pro zvoneček je hotový.

8. Ketlovací nýt s bílým korálkem provlékněte středem zvonku, přidejte praskačku a kleštěmi vytvořte očko na zavěšení. Zvoneček je hotový.

Zdroj: koralky.stoklasa.cz (Ing. Petra Sudová – KREATIV)