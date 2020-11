Jak vyrobit růži z listí snadno a rychle

Růžičky ze spadaného podzimního listí jsou vděčné a krásné, přitom nejde o nic složitého, i když to tak na první pohled může vypadat. Pokud ale víte, jak na to, máte celou kytici hotovou za pár desítek minut. Vyzkoušejte to taky! Ve váze se bude skvěle vyjímat a vydrží vám tam klidně až do Vánoc.

Budete potřebovat:

různobarevně zbarvené, čerstvě spadané listí, nejlépe z javoru

pevnější bavlnku nebo tenký provázek

bezbarvý lak

Postup výroby růže z listí:

1. Záleží jen na vás, zda chcete mít růžičky vždy v jedné barvě, sladěné tón v tónu, nebo pestrobarevné. Podle toho si listy roztřiďte. Důležité je, aby byly nepoškozené a hlavně ještě vlhké, aby se vám při práci nelámaly a nedrolily.

2. Vezměte si do ruky jeden list, přehněte ho pevně napůl a začněte ho od kraje pevně stáčet do ruličky tak, aby vám vzniklo "srdce" květu.

3. Nyní si do ruky vezměte další list a hotový stočený střed budoucího květu umístěte do středu druhého listu z rubové strany. Oba listy v dolní části jednou rukou pevně přidržte, druhou rukou ohněte podložený list v půli, ale ohyb nevyhlazujte, a z obou stran obtočte složený list kolem středu květu tak, aby kraje listu směřovaly dolů.

4. Tak postupujte, dokud nebudete spokojeni s velikostí květu růže. Pokaždé jen další list umístěte na opačnou stranu než ten předchozí.

5. Nakonec vzniklý květ v dolní části pevně svažte bavlnkou nebo tenkým provázkem. Hotové růžičky pak můžete třeba naaranžovat do kytice, kterou dokola obložíte listy. Celý postup najdete i na fotkách v galerii v úvodu článku.