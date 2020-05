léčivé účinky jak sušit jitrocel recept na sirup

Jitrocel kopinatý je rozšířená bylina. Roste nejen v celé Evropě, ale i v Asii. U nás ho ve velkém množství můžete nalézt na polích, u cest, na lukách, na ladem ležící půdě a v travnatých příkopech. Jde o vytrvalou bylinu s typickými podlouhlými vejčitými listy, uspořádanými do přízemní růžice. Z ní vyrůstá několik stvolů, zakončených válcovitým klasem drobných kvítků.

Má téměř zázračné léčivé účinky. Používá se jak vnitřně, tak zevně.

Nejčastěji se užívá při všech onemocněních dýchacích orgánů, například i při dnes tolik rozšířeném astmatu. Je skvělým prostředkem v boji s nachlazením, posiluje horní cesty dýchací, usnadňuje odkašlávání, pomáhá při silném zahlenění tím, že hleny rozpouští a uvolňuje. Ulevuje při zánětech průdušek a mandlí. Sirup z něj má ale také pročišťující účinky a celkově posiluje organismus. Slabší jedinci s narušenou imunitou i ti, které trápí ekzémy, ho tak mohou užívat i jako prevenci.

Sbírají se především listy, a to nejlépe v době, kdy rostlina nemá květní stvoly. Léčivé účinky mají ale i semena. Stejně jako u dalších bylinek nesmějí být listy při sběru příliš vlhké. Proto je nesbíráme po ránu, kdy je ještě pokrývá rosa, ani po dešti. Je třeba také dát pozor na to, aby se nasbírané listy příliš nepomačkaly, rychle pak totiž černají a ztrácejí účinné léčivé látky.

Pokud si ho budete chtít usušit na čaj, měli byste vědět, že je jitrocel na sušení jednou z nejchoulostivějších léčivých rostlin. Jeho listy se totiž snadno zapaří a pak tmavnou. Sušit se proto musí co nejrychleji, nejlépe venku na sluníčku rozložený na sítech v nízké vrstvě. V troubě pak při teplotě do 40 stupňů Celsia. Správně usušená droga by měla mít zelenou, mírně zelenohnědou barvu. Je téměř bez pachu a má mírně hořkou a poněkud svíravou chuť. Uchovávat byste ji měli v temnu v dobře uzavřené vzduchotěsné nádobě.

Budete potřebovat:

čerstvé mladé listy jitrocele kopinatého

třtinový nebo hnědý nerafinovaný cukr

chemicky neošetřené citrony

pětilitrovou zavařovací sklenici

Postup:

1. Listy jitrocele důkladně opláchněte ledovou vodou a kuchyňskou papírovou utěrkou rychle osušte. Umytý citron i s kůrou nakrájejte na tenké plátky.

2. Vezměte si čistou, vařící vodou vypláchnutou a usušenou zavařovací sklenici a začněte vrstvit tak, že naskládáte asi centimetr vysokou vrstvu jitrocele, na ni dáte dva plátky citronu a zasypete asi centimetrovou vrstvou cukru. Každou další vrstvu jitrocele rukou pořádně stlačte a upěchujte. Tímto způsobem postupujte, dokud nebude sklenice plná. Poslední vrstvou musí být cukr.

3. Naplněnou láhev uzavřete a nechte stát na slunném místě, dokud listy nepustí všechnu šťávu a cukr se úplně nerozpustí. Obvykle stačí sedm až deset dnů.

4. Obsah sklenice pak přeceďte přes čisté jemné plátýnko nebo gázu, listy důkladně vymačkejte a slijte do uzavíratelných, nejlépe tmavých lahviček. Skladujte v lednici. Pokud chcete trvanlivost sirupu prodloužit, můžete ho sterilovat.

Sirup užívejte buď po lžičkách, nebo přidávejte do vody či čaje.