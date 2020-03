Určitě si ještě vzpomenete na to, jak jste v dětství v rámci pracovní výchovy museli vytvářet vlněné bambulky. Nebylo to složité. Stačilo z tvrdého papíru nebo kartonu vystřihnout dva kruhy s otvorem uprostřed, položit je na sebe a dostatečně dlouho je dokola obtáčet vlnou. Nakonec se kouskem vlny vše ve středu svázalo, po celém obvodu se vlna rozstřihla, načechrala a bambule byla na světě. Protože ale na koberec budeme těch bambulek potřebovat mnohem víc, použijeme daleko jednodušší metodu.

Co budete potřebovat

Dostatečně velký kus silnějšího plátna

Krejčovský metr

Fixu na textil

Nůžky

Lepidlo na textil

Klubka silnější měkké vlny v barvě krémové, bílé, černé a růžové

Tavnou pistoli s lepidlem v tyčinkách

Jak udělat bambuli z vlny?

Teď už potřebujete jen pár hodin volného času. Do výroby bambulek se můžete pustit třeba při sledování oblíbeného televizního seriálu. Zapojte klidně i starší děti, bude je to bavit. Ve videu pod článkem se můžete přesvědčit, že to děláte správně. Dostatečně daleko od sebe postavte proti sobě dvě židle. Na opěradlo jedné z nich pevně přivažte konec vlny a klubkem je kolem dokola obmotávejte.

Pokud nemáte židle s děravým opěradlem, položte je proti sobě nohama vzhůru na protilehlé hrany stolu a vlnu obmotávejte kolem jejich noh. Aby bambulky byly husté, nebojte se použít celé velké klubko vlny. Nakonec si nastříhejte asi dvaceticentimetrové kusy vlny na převázání a namotaný proud vlny vždy po pěti centimetrech pevně svažte. V půlce mezi svázanými místy pak vlnu přestřihněte, načechrejte a bambule je na světě. Takto postupujte, dokud jich nebudete mít dostatečné množství.

Výroba koberce z bambulí

Poté si z plátna vystřihněte hlavu medvídka. Tu si předem předkreslete. Aby byla souměrná, použijte metr, fixu a kus vlny. Podrobný návod jak na to najdete ve videu pod článkem. Nezapomeňte ale obrys udělat dvojitý, abyste mohli okraj koberečku zpevnit. Vnější linku veďte dva centimetry od té původní. Po celém obvodu látku nastříhejte do trojúhelníků. Ty pak lepidlem na textil přilepte na látku směrem dovnitř.

Z tvrdého papíru si vystřihněte šablonu na oči a čeníšek. Ty pak položte na látku a obkreslete. A teď už se můžete pustit do samotného lepení bambulek. Nejprve je umístěte po celém obvodu medvídkovy hlavy. Na střed bambulky vždy naneste dostatečné množství rozehřátého lepidla a přitiskněte ji na látku. S tavnou pistolí pracujte opatrně, abyste se nespálili.

Postupně vyplňujte celý medvídkův obličej. Bambulky, které budou znázorňovat pusinku, můžete před nalepením trochu zastřihnout, aby měly užší tvar. Nakonec ještě zastřihněte případné delší trčící kousky vlny a kobereček do dětského pokoje je hotový.