Den matek je snad nejkrásnějším svátkem vůbec. Má dlouholetou tradici. Slaví se téměř po celém světě, i když v různých zemích v jiném termínu. Děti, od těch nejmenších až po dospělé, v tento den děkují svým maminkám za vše, co pro ně udělaly a dělají. Svůj vděk obvykle vyjadřují květinou, bonboniérou nebo nějakým drobným dárkem. Máme pro vás návod na originální květinový strom a ještě několik skvělých tipů, jak nejmilovanější osoby potěšit.

Návod na stromeček s pralinkami

Tenhle originální dárek na den matek nejen krásně vypadá, ale také chutná. Malé umělecké dílo poslouží jako hezká dekorace, a navíc když obdarovanou přepadne chuť mlsat, najde v něm nápaditě ukryté čokoládové bonbony. Postup najdete níže a ve fotogalerii.

Co budete potřebovat:

keramický květináč nebo obal na květináč

floristickou hmotu

1 roli růžového krepového papíru (2,5 m x 50 cm)

21 ks čokoládových pralinek balených nejlépe ve zlatém obalu

bílé sisalové vlákno

floristický drátek

polystyrenovou kouli o průměru 12 cm

2 m růžové drátěné kabaretky – síťovaná stuha (seženete například u Stoklasy)

2 ks dekoračních větviček o délce 40 cm

21 ks špejlí

tavnou pistoli a náplně do ní

lepidlo

štípací kleště

nůžky

šídlo nebo špičatý šroubovák

Návod:

1. Nejdřív si polepte květináč. Ustřihněte si dostatečně velký pruh krepového papíru, abyste s ním mohli obalit celý květináč. Nezapomeňte přidat kus na založení dovnitř. Papír ustřihněte tak, aby rýhování papíru bylo ve svislém směru, květináč se vám pak bude lépe obalovat, v opačném případě se papír značně kroutí a přehýbá.

2. Na květináč zvenku i na horní okraj zevnitř naneste silnou vrstvu lepidla a přitiskněte krepový papír. Nalepte ho cca 5 cm od vnitřního okraje květináče. Oblepte krepovým papírem celý květináč. Přehyby jsou žádoucí. Nakonec pomocí vysoké vrstvy lepidla důkladně přilepte i přehyby papíru na spodní straně květináče. Lepidlo propustí i do spodních vrstev a tím se dno zpevní. Takto oblepený květináč nechte důkladně zaschnout nebo vysušte fénováním.

3. Z floristické hmoty vyřízněte kruh o průměru květináče a spodní část seřízněte dle tvaru květináče. Vložte do květináče hmotu tak, aby pevně držela. Místo floristické hmoty můžete použít také polystyren.

4. Doprostřed floristické hmoty zapíchněte vedle sebe 2 dekorační větvičky o délce asi 40 cm. Pomocí tavné pistole na ni na několika místech přilepte bílý sisal.

5. Pusťte se do výroby jednotlivých okvětních lístků růžiček. Z krepového papíru ustřihněte pruh o šířce 4 cm a pruh o šířce 6 cm. Oba pruhy nastříhejte na obdélníky o délce strany asi 7 cm. Ve výsledku budete mít asi 6 ks od každého druhu. Všechny obdélníky zastřihněte do tvaru jakéhosi nepravidelného srdíčka. Vezměte do ruky špejli a jeden kulatý konec srdíčka natočte šikmo na špejli asi 1- až 3krát. Opatrně špejli sundejte. Stejný postup jako v předchozím bodě proveďte i u druhého kulatého konce srdíčka. Opakujte u všech malých i velkých srdíček. Srdíčko uchopte z obou stran zhruba uprostřed a postupně roztahujte papír do šířky tak, abyste vytvořili dokulata vypouklý okvětní plátek. Tento postup opakujte u všech okvětních plátků. Vytvořte si 21 květů.

6. Nyní si připravte další špejli, čokoládovou pralinku a floristický drátek. Pralinku omotejte za střapatý konec kolem špejle a obtočte floristickým drátkem pro upevnění. V této fázi začněte přidávat jednotlivé okvětní lístky. Začněte menšími a vždy obtočte floristickým drátkem. Pokračujte většími lístky a vytvořte tak další 2–3 řady. Po upevnění všech okvětních lístků obtočte drátkem i část špejle a přebytečný drátek odstřihněte štípacími kleštěmi.

7. Na prstech ruky umotejte ze sisalu jakési hnízdečko. Umotané hnízdečko navlékněte zespodu na květ růžičky a na několika místech přilepte tavnou pistolí. Špejli zaštípněte kleštěmi šikmo do špičky asi 6 cm od spodní části květu.

8. Takto vyrobené květy začněte zapichovat do polystyrenové koule co nejhlouběji. Můžete si vypomoci i kleštěmi nebo předpřipravit díru na špejli pomocí šídla nebo tenkého špičatého šroubováku. Až budete mít zapíchanou asi polovinu květů, napíchněte kouli na dekorační větvičky a upevněte pomocí tavného lepidla. Pak už napichujte květy přímo na vzniklý stromek, celkem byste měli spotřebovat 20 květů.

9. Ustřihněte si asi 50 cm kabaretky a pomocí drátku vytvořte mašličku. Mašličku nalepte tavnou pistolí do spodní části zbývajícího květu, který zapíchnete přímo do květináče. Zbývající kabaretku rozstříhejte na kousky po 10 cm, vyvažte uprostřed pomocí drátku na malé zbytky špejlí a zapíchejte do míst, která působí prázdně.

10. Vyčnívající stébla sisalu zastříhejte tak, aby koule působila upraveným dojmem.

Zdroj: koralky.stoklasa.cz (Ing. Petra Sudová – KREATIV)

Další dárky ke dni matek DIY: Co ještě vyrobit?

Hledáte další inspiraci, co na Den matek vyrobit? Děti se mohou pustit třeba do výroby vlastnoručně namalovaného hrnečku na čaj či ranní kávu, ubrouskovou metodou ozdobit třeba obal na květináč, navléknout korálkový náramek či náhrdelník, nápaditě dodekorovat koupený rámeček a do něj vložit společnou fotografii, která mamince připomene hezké zážitky, nebo jen ze čtvrtky vytvořit milé přáníčko. Možností je celá řada. Ti starší či šikovnější pak mohou vyrobit celou fotoknihu vzpomínek nebo například obrázek s vyplétaným srdíčkem, metodou korálkování či drátkování vytvořit originální šperky, lapač snů nebo třeba metodou drhání, která je zase v módě, vyrobit jedinečnou kabelku či nákupní tašku. Klikněte na články níže a inspirujte se. Další zajímavé návody pak najdete ZDE.