V dnešní době je k dispozici nepřeberné množství barev, tónů i odstínů. Nebojte se experimentovat a sáhněte po těch výraznějších. Syté barvy jsou teď v interiéru „in“. Od kanárkově žluté až po magickou fialovou. Nezapomeňte ale na to, že vybraná barva by měla ladit s ostatními bytovými doplňky a zařízením. Navíc platí, že teplé barvy jako žlutá, oranžová a červená se hodí spíše do obývacího pokoje, díky nim se tam budete cítit příjemně, dokážou vás nabít energií. Naproti tomu studené barvy jako modrá či zelená jsou vhodné spíše do ložnice, pracovny nebo koupelny. Uklidňují a očišťují.

Barvy v interiéru: Jak s nimi pracovat?

Kromě toho, že barvy oživí váš byt, dá se s nimi také při malování skvěle opticky kouzlit. S jejich pomocí můžete místnost opticky zvětšit či zmenšit, zvýšit či snížit, prozářit či ztlumit. Například tmavší zadní stěna místnost zkracuje, tmavší boční stěny ji naopak prodlužují. I v tomto případě ale platí, že nic se nemá přehánět. Musíte na to jít s citem.

Aby výsledek nepůsobil rušivě, zapamatujte si základní pravidla. Jedno z nich říká, že v místnosti byste na zdech neměli zkombinovat víc než jen dvě barvy. A také, že čím sytější odstíny máte, tím menší oblast byste jimi měli vymalovat. Na jednu vybranou stěnu tak použijte některý ze sytých odstínů, ty zbylé pak vymalujte nejlépe na bílo.

