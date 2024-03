Jak snadno vyčistit připálený pekáč či hrnec

Vezměte si na pomoc kuchyňskou sůl

Sůl je nejen důležitým ochucovadlem, oceníte ji i při úklidu a také v boji s připálenými zbytky jídla, které se ze dna hrnce dají jen těžko odstranit. Nejdřív opatrně seškrábněte co největší množství připálenin a vysypejte je do odpadků. Pak do kastrolu nalijte vodu a uveďte do varu. Následně vmíchejte větší množství soli, nebojte se do vody nasypat klidně celou kilovku.

Podívejte se na video, jak rychle vyčisti připálené nádobí:

Často totiž záleží právě na síle solného roztoku. Následně hrnec s roztokem odstavte přibližně na 24 hodin. Po uplynutí této doby slanou vodu znovu uveďte do varu a krátce povařte. Po chvilce můžete zkusit opatrně dřevěnou špachtličkou připáleniny na dně uvolnit. Obsah pak vylijte a hrnec normálním způsobem vyčistěte.

Vyzkoušejte jedlou sodu

Prášková soda bicarbona umí nejen vybělit zuby, odstranit skvrny od potu a pomoci při úklidu, ale i s připálenými hrnci dokáže doslova hotové zázraky. Do hrnce s připálenými zbytky jídel nalijte vodu asi do výše 1 centimetru nad připáleninu, nasypte sodu a krátce povařte. Pokud se připálenina nezačne během vaření odlupovat, nechte působit klidně do druhého dne a pak vyčistěte hrubou stranou houby na mytí nebo drátěnkou, pozor však na nerezové nádobí, mohlo by se poškrábat. Stejnou službu jako soda udělá kypřicí prášek do pečiva.

S mlékem si poradí olej

Pokud se vám povedlo připálit mléko, vyzkoušejte obyčejný kuchyňský olej, který určitě ve spíži máte. Stačí, když si ho na hadřík nebo houbičku trošku kápnete a připálenou vrstvu jednoduše přetřete. Nechte asi deset minut působit a mléko půjde dolů téměř samo bez drhnutí a jediného škrábance.

Prášek na praní

Vyzkoušet můžete i prací prášek. Opravdu máme na mysli ten, který používáte na praní prádla. Nasypejte lžičku pracího prášku do 0,5 až 1 litru vody, záleží to na velikosti hrnce, a nechte asi 5 minut vařit. Připáleninu pak ze dna kastrolu sloupnete jako slupku z mandarinky a hrnec bude zase jako nový.

Klasický sapon

Na jemnější připáleniny je dobré také vyzkoušet čisticí přípravek na nádobí. Nejlepšího efektu dosáhnete při použití klasických prášků na nádobí, které ale dnes nejsou příliš populární. Nahradit je ale můžete i jejich tekutou verzí. Připálený hrnec naplňte menším množstvím vody, do něj přidejte sapon a uveďte vše do varu. Během vaření se snažte dřevěnou špachtlí či vařečkou narušit připálený povrch. Vařte patnáct až dvacet minut, pak obsah hrnce vylijte a klasickým způsobem povolené připáleniny dočistěte.