Prádlo z pračky nevoní? Víme proč!

Používáte kvalitní prací prášek, přidáváte aviváž, do bubnu přisypáváte voňavé perličky, ale přesto z pračky vyndáváte prádlo, které po uschnutí zrovna nevoní? Nebo máte pocit, že váš spotřebič už nepere tak dobře, jako když byl nový? Pravděpodobně je to tím, že jste zanedbali jeho pravidelnou údržbu. Výsledkem může být nejen špinavé a nelibě vonící oblečení, ale také zničená pračka.

Právě automatická pračka má pravděpodobně nejvíc skrytých a těžko přístupných míst, ve kterých se při každém praní usazují nejen tolik obávaný vodní kámen, ale i zbytky pracího prášku, aviváže a také mastnota z prádla. Ty pak zhoršují kvalitu praní a působí problémy s chodem pračky.

Jak vyčistit pračku octem

Prostory kolem bubnu pračky jsou na první pohled nepřístupné, stejně tak hadice, kterou odtéká špinavá voda. Přesto je můžete poměrně snadno vyčistit bez toho, abyste rozebrali celý spotřebič. Potřebovat budete jen obyčejný ocet, který určitě máte ve spíži. Když ho ještě doplníte jedlou sodou, můžete si být jistí, že se všech nežádoucích usazenin skutečně zbavíte.

A jak tedy na to? Do přihrádky na prací prášek nasypte půl hrnku sody bikarbony, oddíl pro máchání naplňte octem. Dva šálky ho pak můžete nalít i přímo do bubnu. Nastavte nejvyšší teplotu a vyberte nejdelší prací cyklus. Pračku spusťte naprázdno. Ještě než prací cyklus přejde do fáze máchání, přerušte jej a nechte pračku v pohotovostním režimu, aniž vypustíte vodu. Nejlépe celou noc, ale stačí i několik hodin. Pak ji znovu spusťte a cyklus nechte doběhnout. Pokud jste pračku nečistili nikdy nebo je to už nějaký ten rok, čištění ještě jednou zopakujte. Tentokrát ale bez sody a použijte už jen poloviční množství octa, který nalijte přímo do bubnu. Prací cyklus nechte proběhnout bez přerušení.





Více na pár jednoduchých triků, díky kterým ušetříte peníze, námahu i čas.Více na http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-podprsenkova-revoluce/392863/6-tipu-pro-setrne-prani.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

Jak vyčistit dávkovač pračky a prostor pod ním

Alespoň jednou za měsíc vyčistěte dávkovač aviváže a prášku na praní. Nebojte se ho vyndat úplně ven. V návodu k přístroji si najděte, jak na to. Aby vám totiž při nasypávání či nalévání pracího prostředku náhodou nezůstal v ruce, drží ho v těle pračky plastový „zobáček“, který musíte na správném místě zevnitř zmáčknout.

Budete asi překvapeni, jak prostor pod dávkovačem vypadá. Při každém praní se tam totiž usazují zbytky použitých prostředků, které za nějaký čas zešlemovatí a pokryje je černá plíseň. Vyndaný dávkovač pak důkladně umyjte horkou vodou. Usazeniny a vodní kámen otřete houbičkou, na špatně dostupná místa si vezměte na pomoc třeba starý zubní kartáček.

Jak vyčistit filtr u pračky a těsnění

Očistit je třeba i otvor v pračce. Ten obvykle najdete někde dole na čelní straně pračky pod krycím víčkem. Vyšroubujte jej a pečlivě vyčistěte od zachycených vlasů, zbytků nití a žmolků z prádla. Nakonec ho propláchněte pod tekoucí horkou vodou. Filtr čistěte pravidelně, zhruba každé tři měsíce. Pokud si nejste jisti jeho umístěním a manipulací s ním, podívejte se do manuálu k pračce. Vše je tam podrobně popsané.

Péči věnujte i těsnicí gumě kolem dvířek pračky. Jak asi víte, často zde najdete zachycený třeba kapesník, mince a další drobné předměty zapomenuté v kapsách. Proto ji čas od času prohlédněte, odstraňte případné zachycené předměty a všechny záhyby pečlivě vytřete vlhkým hadříkem namočeným do octa. Zbavíte se tak zároveň plísně, které se tam daří.

TIP NA VIDEO: Podívejte se na video o pračce: Jaká je její historie? Kdy vůbec vznikla? A jak se dříve pralo?

S čistotou to ale zase nepřehánějte. Pokud vás zajímá, která špína je zdravá a která už ne, čtěte ZDE.