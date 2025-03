Všechno nepotřebné vyhoďte

I když se vám může zdát, že jde o poněkud radikální řešení, věřte, že ulevíte nejen vaší přeplněné domácnosti, ale následně se uleví i vám. Čím méně věcí totiž máte, tím méně s nimi je starostí a tím lépe se cítíte. Pusťte se tedy do úklidu, vše přeberte a to, co jste už rok nepoužili nebo nevzali na sebe, bez milosti vyřaďte. Výjimku tvoří věci, které pro vás něco znamenají anebo jsou zkrátka funkční, ovšem využijete je jen občas, jako je například sezonní sportovní vybavení. Proto vyhazujte jen to, co skutečně nepotřebujete.