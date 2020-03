Jak vybrat správnou domácí pekárnu

Není pekárna jako pekárna

Domácí pekárna upeče chleba v podstatě za vás. Stačí jen večer nasypat mouku, přilít trochu vody, přihodit droždí, nastavit ten správný program. A ráno se pak už jen zakousnout do křupavého a voňavého pečiva. Uznejte, že to zní skvěle. Aby nový domácí pomocník nakonec neskončil po pár měsících zaprášený někde v útrobách kuchyňské linky, je třeba si před jeho pořízením nejprve ujasnit, co od něj vlastně očekáváte. Spousta nabízených modelů totiž kromě pečení chleba zvládne i celou řadu dalších věcí, jako jsou například výroba marmelády, příprava těsta na koláče, těstoviny i pizzu, upečení baget a croissantů, příprava domácího sádla a škvarků nebo třeba jogurtů. Vyrobí vám ale také marcipán, mléčnou rýži, sójový sýr tempeh, upeče sekanou anebo třeba dort.