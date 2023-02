1. Na matraci nešetřete, kupujte ji ve specializovaném obchodě

Nechcete se už budit rozlámaní s bolestí zad a kloubů, toužíte vyřešit problémy s věčně ucpaným nosem nebo nateklýma nohama? Pak je načase vyměnit matraci. Aby byla skutečně kvalitní, počítejte s vyšší cenou a nesnažte se ušetřit za každou cenu. Uvědomte si, že matraci kupujete na dalších deset až patnáct let a že se jedná o investici do vašeho zdraví.

Vybrat ji proto jděte do specializované prodejny, kde je široká nabídka a kde vám odborně proškolený personál pomůže zvolit typ matrace vhodný právě pro vás. Nikdy si na každodenní spaní nepořizujte matraci v supermarketu! Taková se hodí například jen do pokoje pro hosty, kde návštěva přespí čas od času.

2. Zvolte správnou tvrdost matrace: Roli hraje vaše váha, způsob spaní i věk

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výběr té nejvhodnější matrace je její tvrdost. Pokuste se napřed poznat sebe, snažte se pochopit své spací návyky a podle nich, své výšky, hmotnosti, návyků nebo i zdraví a věku nakonec zvolte konkrétní typ. Obecně platí, že lidé s vyšší váhou by měli mít matrace tvrdší, „hubeňouři“ mohou vybírat i z těch měkčích.

Důležitý je ale i způsob spaní. Pokud spíte po větší část noci na boku, měli byste zvolit měkčí matraci, pokud na zádech nebo na břiše, bude pro vás vhodnější ta tvrdší. Posledním faktorem je pak věk. Jak miminka, ty i větší děti potřebují pro svůj zdravý růst a vývoj spíše pevnější matraci se střední tvrdostí. U mladých lidí je zájem o tužší matrace, a čím je člověk starší, tím měkčí a elastičtější matrace by měl používat.

3. Vyberte si vhodnou výplň matrace: Co nabízí pružiny, latex a různé druhy pěny

Dalším faktorem pro výběr matrace je materiál, který ji vyplňuje. V dnešní době existují tři základní typy – pružinové, latexové a pěnové. Každý z nich má odlišné vlastnosti a je různě vhodný pro rozdílné uživatele. Obliba pružinových matrací sice stále klesá, je ale dobré vědět, že těm starým, ze kterých dřív nebo později začaly vylézat kovové pružiny, se už dávno nepodobají.

Novější kapsičkové matrace mají pružiny obalené v textilním pouzdře. Navíc jsou pružné, takže se vašemu tělu velmi dobře přizpůsobí, a bývají vzdušnější než pěnové. Lépe se tedy větrají a pachy, prach nebo roztoči se v nich obtížněji usazují. Musíte ale sáhnout pro ty dražší.

Pěnové matrace jsou asi nejširší skupinou. K jejich výrobě se používá hned několik různých druhů pěny. Dají se skvěle kombinovat se všemi druhy roštů, nevadí jim totiž nahýbání, přizpůsobí se a brzy se vrátí do původního tvaru.

Nejoblíbenější jsou ty z PUR pěny , které jsou elastické, tvarovatelné, odolné, vynikají dlouhou životností a různými stupni tvrdosti.

, které jsou elastické, tvarovatelné, odolné, vynikají dlouhou životností a různými stupni tvrdosti. Matrace ze studené pěny , která má větší póry než PUR pěna, jsou vzdušnější, mají větší elasticitu a také tvarovou stálost. Jsou ale o něco tvrdší a hůře tvarovatelné, ale jinak dobře provětrávají a nedaří se v nich roztočům.

, která má větší póry než PUR pěna, jsou vzdušnější, mají větší elasticitu a také tvarovou stálost. Jsou ale o něco tvrdší a hůře tvarovatelné, ale jinak dobře provětrávají a nedaří se v nich roztočům. Matrace z BIO pěny jsou vyráběné z přírodních olejů, jsou odolné vůči roztočům i plísním, hodí se tedy pro alergiky.

jsou vyráběné z přírodních olejů, jsou odolné vůči roztočům i plísním, hodí se tedy pro alergiky. Matrace z líné pěny jsou vhodné především pro citlivé, nemocné nebo starší osoby. Líná pěna mění tvrdost a tvar podle teploty, takže kontaktem s vaším tělem se přizpůsobí a okopíruje ho. Zároveň vám poskytne dostatečnou oporu.

Latexové matrace jsou obecně měkčí, většinou s maximální tvrdostí dva. Z toho důvodu jsou velmi pohodlné a dobře se na nich leží. Vysoká elasticita materiálu zajišťuje dokonalé kopírování tvaru vašeho těla. Sice se rychle proleží a vytvoří se v nich prohlubně, ale také se záhy zase narovnají. Latex navíc velmi dobře odolává pronikání nečistot, což zvyšuje jeho životnost. Pokud si pořídíte kvalitní model, máte jistotu, že bude antibakteriální a vhodný pro alergiky. Pozorně si přečtěte, zda je u výrobku uvedeno, že se jedná o 100% latex, nebo 100% přírodní latex. Pouze ten druhý totiž obsahuje jen přírodní latexové mléko bez přidaných syntetických latexových pěn.

4. Zaměřte se i na počet zón a optimální tvrdost pro každou z nich

Dalším důležitým kritériem je počet zón. Ten se může pohybovat od tří až do sedmnácti, nejběžněji však do sedmi. Čím více jich je, tím lépe bude matrace vašemu tělu uzpůsobena. Souvisí to s různým rozložením váhy na vašem těle a také s různým tlakem, který bude v jednotlivých bodech na matraci vyvíjen.

Každá zóna má tedy i rozdílnou tvrdost. Je tím zajištěno optimální rozložení vaší váhy vzhledem k prostoru matrace. V prostoru nohou, které nepotřebují takovou oporu, bude stačit tvrdost 1 nebo 2. Naopak záda, zejména bedra, ramena a krk, vyžadují dobrou oporu, tedy tvrdost 3, výjimečně i 4, aby nemělo vaše tělo tendenci se prohýbat. Pozor ale dejte na to, abyste na matraci leželi správně, tedy hlavou na zóně určené pro hlavu.

5. Nezapomeňte pečlivě měřit, matrace musí sedět a mít dostatečnou tloušťku

Matrace musí odpovídat rozměrům postele. Mimochodem i postel je třeba vybírat pečlivě! Matrace by neměla na roštu ani létat ze strany do strany, ani by neměla být na jednom nebo druhém konci prohnutá, pak by ztratila své vlastnosti, a škodili byste tím svým zádům. Obecně ale platí, že by měla být asi o 20 centimetrů delší, než je vaše výška. Šířka by pak neměla být menší než 90 centimetrů.

Ideální tloušťka je pak alespoň 15 centimetrů. Pak bude matrace odolná, neproleží se hned a ještě na ní nepocítíte ani náznakově tvrdost roštu. Pokud se chystáte vyměnit starou matraci za novou, před odchodem do obchodu si tu původní přeměřte a údaje si zapište!