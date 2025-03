Kupujeme nový koberec: Jak vybrat ten nejvhodnější

Někdo by si ho do bytu nikdy nedal, jiný na něj nedá dopustit. Pravdou je, že koberce mají spoustu výhod. Kromě toho, že zútulní interiér, jsou měkké, teplé a příjemné na dotek, udrží v místnosti o čtvrtinu více tepla. Sníží tak vaše výdaje za energie. Navíc se snadno a rychle pokládají. A investice do nich není až tak vysoká. Jak ale vybrat ten správný?