Americké padlí na angreštu: Bojujte s ním s pomocí rezistentních odrůd

Zahrádkáře trápí mnoho let americké padlí angreštové. Chemická ochrana v mnoha případech neúčinkovala, proto přešli k výsadbě rezistentních odrůd. Ani s nimi se ale kýžené výsledky u všech pěstitelů nedostavily: proč?

Padlí americké bývá zaměňováno s padlím evropským. To se ale vyskytuje poměrně málo a spíše ve starších zanedbaných a zahuštěných výsadbách. Také oslabuje rostliny, nicméně rozpoznávacím znakem je, že v jeho případě při napadení zůstávají plody angreštu čisté – na rozdíl od padlí amerického, s nímž už leckterý zahrádkář boj zcela vzdal, a raději angrešt nepěstuje vůbec.

Jak se padlí projevuje

Nevítaný host americké padlí angreštové napadá i černý rybíz a křížence angreštu s rybízem, nákaza se u nich ale objevuje většinou až těsně před sklizní nebo po ní. Úroda tedy není přímo ohrožena, zato u angreštů dokáže padlí způsobit úplnou pohromu.



Padlí angreštové napadá rybíz mnohem později, nákaza se ale šíří stejně rychle jako u angreštů

Jakmile se choroba objeví, napadá listy, letorosty, mladé výhony, stopky i bobule. Stíratelný bílý povlak později hnědne (na listech ne) a na plodech způsobí rozrůstající se kožovité skvrny. Plody se deformují, zůstávají tvrdé a nechutné a postupně z větví opadávají.

Výhony napadených angreštů jsou zkrácené a znetvořené, nákaza se tak projevuje i na listech. Postiženým stromkům pak špatně vyzrává dřevo a jsou mnohem méně odolné vůči mrazům a náchylnější k dalším chorobám. Padlí na větvičkách angreštů z roku na rok přezimuje.

Rezistentní odrůdy: nejrozšířenější omyly o jejich ochraně

Pokud jste se rozhodli zlikvidovat staré angrešty v domnění, že jim není pomoci, je to škoda. Na vině není stromek, ale špatný způsob ochrany proti chorobě. Většina pěstitelů si další rok (nebo po kratší přestávce) koupí nové stromky: vybere si rezistentní odrůdy a věří, že má vyhráno.

Rezistence je odolnost, rezistentní odrůdy angreštu jsou tedy proti padlí americkému odolné, ale to neznamená, že stoprocentně a že choroba je vůbec nepostihne. Ze všech nabízených odrůd opravdu odolává jen 'Rolanda'.

Jedná se o brzy plodící odrůdu se středními plody červenohnědé barvy, které dozrávají v polovině července. Výnosy z ní jsou poměrně vysoké, plody střední velikosti mají příjemnou sladkokyselou chuť.



V některých letech je napadení angreštů tak silné, že větve vypadají jako zasněžené

Další odrůdy uváděné jako rezistentní (odolné) by měly být nabízeny spíše jako odrůdy se zvýšenou imunitou proti padlí. Vysokou odolnost z následujících angreštů má raná 'Invicta', dobře se s padlím vyrovnává 'Nesluchowski' (raný, tmavě červený).

V nabídce zahradnictví bývají dostupné odrůdy 'Coptivátor', 'Darek', 'Karát', 'Pax', 'Prima' či 'Remarka'. V oblastech s nízkým výskytem padlí angreštového nebudete mít u těchto odrůd při pěstování pravděpodobně žádné potíže.

Zachráníme angrešt?

Než vykopete poslední 'Zlatý fík' nebo 'Šolcovu naději', zkuste ještě tento rok udělat něco pro jejich záchranu: všechny napadené výhony a letorosty ořežte, pečlivě seberte flekaté plody a všechno spalte (jen ne do kompostu!!!).

Pak stromky nebo keře postříkejte některým ze sirnatých prostředků a postřik zopakujte ještě alespoň dvakrát po deseti dnech.

Kontrolujte zbývající obrost, a jakmile by se někde bílý povlak objevil, sestřihněte jej. Angreštu nevadí ani hluboký řez po sklizni, koneckonců jen tak se zbavíte padlí připraveného na rostlině přezimovat.

Důležitá je předjarní prevence – jakmile počasí dovolí, postříkejte angrešty ještě před rašením Fundazolem 50 WP tak, abyste rostlinu doslova postřikem omyli. Po vyrašení můžete postřik opakovat, případně použít jiný.



Bílé odrůdy jsou odolnější než červené

Od vyrašení budete muset postřiky opakovat: minimálně jeden před květem a podle počasí pak po odkvětu alespoň dvě ošetření v intervalu pět až deset dnů.

Stále přitom kontrolujte výhony, a pokud by se objevil náznak padlí, výhon zastřihněte až do zdravého místa. Celkem by mělo být provedeno alespoň pět postřiků za sezonu.

Není nad vlastní zkušenosti

Po několika letech marného boje s padlím jsem to také vzdala a už poměrně letité stromky vykopala. Po plánované přestávce tří let jsem si objednala rezistentní odrůdy angreštu: dvě 'Rolandy', jedenkrát 'Invictu', 'Rokulu' a 'Karát'. Stromky jsme ještě na podzim zasadili a zjara krásně narašily.

A v té době jsem udělala stejnou chybu jako možná někteří z vás. V přesvědčení, že rezistentní odrůda je úplně odolná proti americkému padlí, jsem stromky ani moc často neprohlížela zblízka. Odkvetly, nasadily plody a vy už jistě tušíte, co bylo dál.

Jak kuličky nabývaly na velikosti, najednou bylo vidět drobné skvrnky na plodech a k mému zděšení i bílý povlak na listech a letorostech. „A máme to tu zas,“ bylo první, co mě napadlo.

Bez náznaku padlí zůstaly obě 'Rolandy', třebaže jsou od napadených stromků vzdáleny jen něco přes metr. Plody jsou zdravé (je jich letos pouze šest) a díky několika vysloveně letním dnům v červnu jsou už v konzumní zralosti.



Vyzkoušejte, která z rezistentních odrůd se ve vaší zahradě osvědčí

U většiny rezistentních odrůd se bez postřiku neobejdete

Pozdě ale přece jsem prostudovala všelijaká moudra a příspěvky v diskuzích, abych se nakonec dopracovala k výsledku. Některé odrůdy označované jako rezistentní bývají v určitých podmínkách silně infikovány a jejich rezistentní charakter se ztrácí.

Odborníci proto doporučují vyzkoušet v dané lokalitě více odrůd a zaměřit se potom na tu, která se osvědčila. Bez postřiků dnes těžko vypěstujete nenapadený angrešt. Rezistentní (imunní) odrůdy se musí stříkat alespoň preventivně, nejlépe počátkem kvetení.

Chemická ochrana není stoprocentní

Přípravků proti americkému padlí angreštovému je dost: spolehlivý je Discus (rozpustný granulát), použít lze Kumulus WG, Sulikol 750 SC, Rubigan 12 EC pouze před kvetením a po sklizni.

Nejedovatý pro hmyz a zvířata je přípravek Bioton vyrobený z čistě přírodních potravinářských surovin. Aplikuje se po odkvětu, působí dotykově a v kombinaci se smáčedlem (pár kapek do litru roztoku) je nutné jím celý stromek pečlivě omýt.

Na padlí angreštové se míchá v koncentraci jedno a půl procenta, v případě silnějšího výskytu v okolí lze koncentraci zvýšit. Jako preventivní postřik může mít poloviční ředění, stačí půl až jedno procento.



Takto zdecimovaný angrešt nebude chutnat ani nenechavým ptákům

Stoprocentní úspěch ovšem zaručen není: při silném výskytu choroby a v případě citlivých odrůd zkušenosti ukazují, že ani chemická ochrana nemusí být dostatečně účinná. Patogen padlí totiž získává rezistenci na ochranné fungicidy.